نقيضا الاحتلال.. تحرير الأسرى وسفك الدم الفلسطيني

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عواصم - ردا على الاحتلال الذي أكد أنه الحرب البرية مستمرة، بمعزل عن المفاوضات بشأن الأسرى، قالت حركة المقاومة "حماس" إنه لا تبادل قبل وقف العدوان على قطاع غزة.ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" ديفيد بارنيع أنه لا وقت لدى إسرائيل بتاتا لتحمل ما وصفها بـ"ألاعيب" حماس، مضيفا أنها (الحركة) لم تلتزم بإعادة الأسرى المحتجزين، بحسب القناة الإسرائيلية.وكان رئيس الموساد وجه أول من أمس فريقه الموجود في قطر بالعودة إلى تل أبيب، معلنا تعثر مفاوضات استئناف الهدنة بقطاع غزة، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وجاء في البيان "بعد تعثر المفاوضات، وبتوجيه من رئيس الوزراء، أمر رئيس الموساد فريقه الموجود في الدوحة بالعودة إلى إسرائيل".من جهته قال نتنياهو إن مفاوضات تبادل الأسرى كانت صعبة، وأن تحقيق أهداف الحرب غير ممكن دون مواصلة العملية البرية، مشيرا إلى وجود خلافات مع الإدارة الأميركية بهذا الخصوص.واتهم مكتب نتنياهو حركة حماس بعدم تنفيذ الجزء الخاص بها من الاتفاق، والذي تضمن إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء، وفق القائمة التي نقلت إلى حماس، ووافقت عليها، على حد زعمه.في المقابل، قال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أن "لا تبادل للأسرى حتى انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف إطلاق نار شامل ونهائي"، مشددا على أن "الأسرى الصهاينة لدينا لن يتحرروا إلا بعد تحرير كل أسرانا وبعد وقف إطلاق النار".وكشف القيادي في حماس أن ما بقي من الأسرى في قطاع غزة هم جنود ورجال مدنيون خدموا في جيش الاحتلال، رغم أن الاحتلال يصر أنه ما يزال لدى المقاومة نساء وأطفال، مشيرا إلى أن كبار السن من الرجال المحتجزين خدموا بالجيش وبعضهم ما يزال فيه.إلى ذلك أبرز إعلام الاحتلال تنديد عدد من ذوي الأسرى لدى (حماس) في قطاع غزة، بقرار حكومتهم وقف التفاوض بشأن صفقات التبادل، حيث طالب عدد منهم القبول بأي صفقة وإنهاء ما اعتبروه "كابوسا" حل بهم.ونقلت القناة 13 عن "شيلي شيم طوف" وهي والدة أحد الاسرى في غزة، أنه يجب على دولة إسرائيل فعل كل شيء بالسرعة القصوى لإعادة أبنائهم، وشددت على ضرورة القبول بأي صفقة وإنهاء هذا الكابوس، على حد تعبيرها.أما عنبال ألبيني، وهي ابنة أحد الاسرى في القطاع، فتساءلت في حديثها للقناة 11، عن سبب عدم استمرار المفاوضات لتبادل باقي الأسرى، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها والمبادرة وعدم الانتظار، وقالت "لسنا في مباراة كرة مضرب يمكن خلالها طلب مهلة تفكير ثم استئناف المباراة.. لا يملك والدي وباقي المخطوفين هذا الوقت".بدوره، قال رونين تسور وهو مدير مقر عائلات المحتجزين، للقناة 12، إنه بعد سنوات كثيرة كان الإسرائيليون يرون خلالها أنفسهم الأكثر قوة وحكمة وتطورا من الجميع، وفوجئوا في السابع من تشرين الأول ( أكتوبر)، أنهم ليسوا كذلك، مضيفا "فجأة تعطلت كل الإدارات والأجهزة نحن لسنا الأكثر حكمة ولسنا الأكثر تطورا".في السياق شهدت مدينة تل أبيب خلال اليومين الماضيين وأمس، مظاهرات حاشدة تطالب الحكومة الإسرئيلية، بتحرير باقي المحتجزين لدى حركة حماس. وتأتي هذه المظاهرات بعد انهيار الهدنة المؤقتة.ويواجه نتنياهو، ضغطا مستمرا من قبل عائلات المحتجزين، الذين دعوه في وقت سابق إلى قبول تحرير كافة المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.وشاركت بعض المحتجزات اللواتي أطلق سراحهن من طرف حماس في المظاهرات، منهن يلينا تروبانوف، التي قالت أمام حشود المتظاهرين: "جئت إلى هنا لأقول لكم شكرا.. لولاكم جميعا لم أكن لأكون هنا.. والآن علينا أن نواصل العمل لعودة الجميع الآن.كما دعت متظاهرة أخرى مشاركة في هذه التظاهرات حكومة بنيامين نتنياهو إلى العمل على استعادة جميع الرهائن، بما في ذلك الرجال، مشيرة أنه لا مانع لديها من إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.ومنذ السابع من تشرين أول (أكتوبر) الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا شاملة على غزة خلفت أكثر من 15 ألف شهيد و30 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".وفي 1 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.واتهمت إسرائيل حماس برفض إطلاق سراح جميع النساء المحتجزات لديها. وقال مسؤول فلسطيني إن الانهيار جاء بعدما طلبت إسرائيل أن تطلق حماس سراح المجندات.-(وكالات)