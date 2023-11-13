"نكبة غزة".. مستوى جديد من وحشية الصهيونية

نادية سعد الدين

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في "نكبة غزة 2023"،، يتخظى الإرهاب الصهيوني شراسة حروبه السابقة، بقصف نازحين من شمال القطاع جويا، واعتقال آخرين والتنكيل بهم، وارتقاء أطفال خدج نتيجة قطع الكهرباء عن مجمع "الشفاء الطبي" الذي حوله الاحتلال لثكنة عسكرية مدججة بأشلاء الجثث المتراكمة، مثلما جعل غزة مكرهة صحية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.وأمام آلة الإبادة الجماعية الاحتلالية، أضحى كل شيء في غزة مباحا على مرأى المجتمع الدولي الذي لم يرتق تحركه الأخير واليتيم، منذ بدء العدوان، إلى مستوى إجبار الاحتلال على وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات العاجلة لإنقاذ ما تبقى من القطاع المكلوم بارتقاء 6 أطفال في قسم الخداج و9 مرضى بقسم العناية المركزة بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى "الشفاء" نتيجة الغارات الجوية الكثيفة.ومثل كل شيء في القطاع؛ لم تعد مشافي الآلام والأوجاع بعد الآن بمنأى عن استهداف آلة الحرب الاحتلالية؛ إذ زاد وتيرة قصفها بكثافة، أسوة بمحيط مشفى الشفاء الذي يغرق في الظلام بعد اجتياح دبابات الاحتلال لأجزاء منه، فيما بات الكثير من أطفال غزة مهددين بالموت جراء الإخلاء القسري لمستشفيي "الرنتيسي" و"النصر" للأطفال، أسوة بحياة نحو 1500 نازح في مجمع "الشفاء"، مقابل خروج عدد من المشافي عن الخدمة نتيجة نفاد الوقود الذي يمنع الاحتلال دخوله للقطاع.ويتعمد الاحتلال تدمير الأبنية السكنية فوق رؤوس ساكنيها وتدمير المزيد من الأحياء ومساواتها بالأرض، فضلا عن استهداف المدنيين بمجرد خروجهم من مجمع الشفاء في مجازر وحشية جديدة أدت لارتقاء أكثر من 11 ألف شهيد، منهم قرابة 5 آلاف طفل و3100 امرأة، وإصابة زهاء 28 ألفا،70 % منهم من الأطفال والنساء، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.وما يزال نحو 3200 فلسطيني، منهم زهاء 1700 طفل، مفقودين تحت ركام المباني المدمرة، نتيجة ارتكاب الاحتلال لأكثر من 1142 مجزرة وحشية، أدت، أيضا، لارتقاء 198 شهيدا من الكوادر الطبية، ما بين طبيب وممرض ومسعف، و20 شهيدا من رجال الدفاع المدني، بالإضافة إلى استشهاد 49 صحفيا في إطار تعمد الاحتلال لطمس الحقائق وتوزير الحقائق، بدون طائل.ونتيجة القصف الجوي الاحتلالي الكثيف؛ فقد تم تدمير أكثر من 41030 وحدة سكنية بشكل كلي، إلى جانب 92 مقرا حكوميا و241 مدرسة و70 مسجدا و3 كنائس، طبقا "للإعلام الحكومي"، وذلك نتيجة عدوان الاحتلال المستمر الذي يستهدف محيط المشافي والأبنية والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، إلى جانب قطع شرايين الحياة، بمنع إدخال الماء والغذاء والوقود، للقطاع.وكثف الاحتلال من سلسلة غاراته العدوانية ضد أنحاء القطاع؛ باستهداف الأبنية السكنية في مخيم النصيرات، وسطا، وخانيونس، جنوبا، كما اعتقل عددا من الفلسطينيين من غزة من بين صفوف النازحين في إحدى المدارس في المدينة وقام بالتنكيل بهم، وفق ما ورد في الأنباء الفلسطينية.وارتقى عدد كبير من الشهداء والجرحى في استهداف الاحتلال لمنطقة مسجد الهجان في السدرة بمدينة غزة، ولحي التفاح، شمالا، ولمقبرة ومنشأة تجارية في بني سهيلا شرق خانيونس، جنوبي القطاع، ولأحياء مدنية في رفح، جنوبا.كما استهدفت طائرات الاحتلال محيط مسجد شهداء الأقصى في حي الصبرة بمدينة غزة، ونفذت سلسلة من الأحزمة النارية بين مخيم النصيرات وقرية المغراقة وسط قطاع غزة.من جهتها، دعت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" بشكل عاجل إلى حماية المدنيين المحاصرين في مدينة غزة سواء كانوا يحاولون الإخلاء أو البقاء في أماكنهم.وقال مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية في غزة، "ويليام شومبرق"، إنها "لمأساة إنسانية لا تحتمل تتكشف ملامحها نصب أعيننا.. فالناس يناشدون ليلا ونهارا قائلين إنهم يخشون فتح أبواب بيوتهم خوفا من التعرض للقتل، ويلتمسون المساعدة في إيصالهم إلى بر الأمان".وأضاف قائلا: "بصفتي عاملا في المجال الإنساني، يتملكني شعور بالإحباط بسبب العجز عن تلبية النداءات، إذ تفتقر طواقمنا إلى الضمانات الأمنية الأساسية اللازمة للتحرك في شمال غزة".وحذر من أن "الأوضاع في غزة تقترب بسرعة من الوقوف على شفا كارثة إنسانية، إذ تفتقر المنطقة الجنوبية إلى التجهيزات اللازمة لتلبية احتياجات العدد الهائل من الأشخاص الذين يصلون وهم لا يحملون من متاعهم شيئا سوى الملابس التي يرتدونها، كما أن كمية المساعدات الإنسانية الواردة غير كافية على الإطلاق"، وفق تأكيده.وبالمثل؛ طالب المكتب الإعلامي في غزة بإدخال الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة حتى تستطيع الطواقم الطبية تقديم الخدمة الطبية والصحية في المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في القطاع.كما أدان بأشد العبارات "التواطؤ الفظيع للمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية الذين اصطفوا إلى جانب الاحتلال وساندوه على كل المستويات، ومنحوه الضوء الأخضر لاستهداف وقصف المستشفيات والمنازل بالطائرات والصواريخ".وحمل "الاحتلال والمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الكاملة عن المحرقة والجرائم المنظمة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين وضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة".