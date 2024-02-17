السبت 17 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نواب ديمقراطيون يحثون واشنطن على معالجة فورية للكارثة الإنسانية بغزة

10 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال في غزة
دمار جراء قصف طائرات الاحتلال في غزة
الولايات المتحدة- طالب نواب ديمقراطيون بمجلس الشيوخ حكومة الولايات المتحدة بالعمل على تدشين فوري لما أسموها "عملية إغاثة غزة". 
فقد قال خمسة نواب في رسالة "إنه نظرا لعدم وجود استجابة مجدية لنداءات إدارة الرئيس بايدن الموجهة إلى حكومة نتنياهو من أجل المساعدات الإنسانية، فإن مسؤولية القيادة تقع على عاتق واشنطن باعتبارها أكبر مقدم للمساعدات العسكرية لإسرائيل والتي استخدمتها في حملتها على قطاع غزة".اضافة اعلان
وأضافوا أن الأمر يقع على عاتق الولايات المتحدة لقوتها الهائلة في النقل البحري لتوصيل المساعدات، وربما تكون الدولة الوحيدة التي ستسمح لها إسرائيل بتنسيق تقديم المساعدات المباشرة إلى غزة.
وعلق النواب الخمسة -وهم جيف ميركلي وديك دوربين وإليزابيث وارن وكريس فان هولن وبيتر ولش- بأن إستراتيجية الحرب التي اختارتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان لها تأثير هائل وغير مقبول على المدنيين الفلسطينيين.
فقد أدت حملة القصف الجوي الإسرائيلية إلى استشهاد ما يزيد على أكثر من 28 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة، أكثر من 70 % منهم من النساء والأطفال، وأصيب العديد بجروح خطيرة. وقد أدى النقص الحاد في الأدوية والغذاء والمياه والمأوى، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات، إلى كارثة إنسانية متعاقبة، تتفاقم نتائجها يوما بعد يوم.
علاوة على ذلك، يضيف النواب "فإن قيمنا تقتضي توفير الدعم الإنساني المنقذ للحياة في غزة. وفي صراع تلو الآخر في جميع أنحاء العالم، نسلط الضوء على المآسي الإنسانية، مضيفين، "نوجه اللوم للحكومات المسؤولة. إننا نقف ضد حملات القصف التي تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين. ونقوم بتنسيق المعونات لمساعدة أولئك الذين يعانون. وبسبب شراكتنا الوثيقة مع إسرائيل، فمن الضروري أن نتحرك في غزة".
وتابع النواب أن الإدارة شددت حتى الآن على إستراتيجيتين في هذا الشأن: حث إسرائيل على توسيع دائرة المساعدات بشكل كبير، واتباع إستراتيجية دبلوماسية لصياغة هدنة في القتال توقف القصف وتوفر فرصة لضخ المساعدات.
ومع أن هاتين الإستراتيجيتين تقللان من الصراع مع حكومة نتنياهو وتتجنبان التعقيد والمسؤولية في تنسيق المساعدة المباشرة، إلا أنهما فشلتا، ولا يمكن للفلسطينيين الانتظار أكثر من ذلك، وعلى بلادنا أن تتحرك الآن.-(وكالات)
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