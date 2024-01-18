نواة انتفاضة فلسطينية جديدة تتشكل على وقع القتل والتنكيل من الاحتلال

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رغم أن الضفة الغربية المحتلة تشهد منذ سنوات تصاعدا ملحوظا لأعمال المقاومة العسكرية ضد الاحتلال، بشكل يتساوق مع البطش والقتل بالجملة الذي ينفذه بحق الشعب الفلسطيني، إلا أن أعمال المقاومة وصلت ذروتها خلال الفترة ما بعد "طوفان الأقصى".حقد الاحتلال وجنوده ومستوطنوه تتزايد بصورة كبيرة جدا بعد "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين أول (أكتوبر) الماضي، والأرواح في الضفة كما في غزة تحصد دون حسيب ولا رقيبت، ما يشي بانتفاضة جديدة.في المقابل نمت عبر السنوات الماضية بيئات وحواضن للمقاومة الفلسطينية، خاصة في مدن ومخيمات شمال الضفة، كما برزت تشكيلات ومجموعات عسكرية عدة تابعة للفصائل الفلسطينية وتلك العابرة للفصائل.وشكلت هذه المجموعات تحديا حقيقيا للاحتلال عبر السنوات الأخيرة، مما دفعه إلى إطلاق عمليات عسكرية لمواجهة نمو المجموعات العسكرية على غرار عملية كاسر الأمواج التي بدأت في نهاية آذار (مارس) 2022 بغرض تفكيك بنية المقاومة في شمال الضفة الغربية.ومع بدء عملية طوفان الأقصى -التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة- ورغم الهزة الكبيرة التي منيت بها أجهزة الأمن الإسرائيلية فإنها أبقت عينها مفتوحة على الضفة الغربية وعززت إجراءاتها ونفذت عشرات عمليات القتل، وآلاف عمليات الاعتقال مستمرة منذ الأيام الأولى لمعركة طوفان الأقصى.وفي ظل استمرار الخشية من أن تنفجر الأوضاع في الضفة الغربية عمدت قوات الاحتلال إلى تنفيذ سلسلة من العمليات الخاصة والاقتحامات لمخيمات ومدن الضفة الغربية التي تعد موطنا للمجموعات المقاومة.وقد أسفرت هذه الاقتحامات والاستهدافات عن أكثر من 371 شهيدا وما يقارب 3720 جريحا، وكان نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى قد أفادا الأحد الماضي بأن "حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى نحو 5875 شخصا".وبعد مرور أكثر من 100 يوم على بدء العدوان على قطاع غزة وما رافقه من هجمة واسعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية كرر رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي وعدد من كبار الضباط تحذيراتهم لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراء الحرب في مناسبات عدة من أن الضفة الغربية على وشك الانفجار.وبحسب تقرير للقناة الـ12 الإسرائيلية، حذر المستوى العسكري على وجه التحديد من انفجار الضفة الغربية، مما يعني جبهة أخرى يتعين على الاحتلال التعامل معها بكثافة عالية.وقال مسؤولون كبار في المؤسسة العسكرية للمستوى السياسي في الغرف المغلقة إن "الضفة على وشك الانفجار في انتفاضة ثالثة وشاملة، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية ومنع دخول العمال للعمل في إسرائيل".ترتكز الدلالة الرئيسية من التحذير المتكرر من قبل المستويين العسكري والأمني، وحتى الكتاب في كيان الاحتلال بشأن "انفجار" قريب للضفة الغربية على محدودية العمليات العسكرية والأمنية التي ينفذها الاحتلال في الضفة الغربية في القضاء على المقاومة الفلسطينية كثقافة وطنية ومجموعات كتشكيلات تنظيمية.وتعود خلفيات تقييم الأجهزة الأمنية للاحتلال إلى إدراكها أن الحل العسكري لا يجدي نفعا في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين وتواصل العدوان على قطاع غزة، وتردي الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، وتراجع سيطرة السلطة الفلسطينية في مخيمات شمال الضفة الغربية التي تشهد حضورا للمجموعات المقاومة.كما أن هذا التحذير يأتي بعد تصاعد ملحوظ في عدد العمليات التي نفذها مقاومون في الضفة الغربية، بالإضافة إلى التطور الذي تشهده عمليات التصدي للاقتحامات الإسرائيلية لمخيمات ومدن شمال الضفة الغربية، إذ بدأ منذ أشهر تزايد ملحوظ في استخدام فصائل المقاومة العبوات الناسفة محلية الصنع، مما بدأ يشكل تهديدا حقيقيا لقوات الاحتلال المقتحمة.وتشير تحذيرات المستويين الأمني والعسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الأوضاع في الضفة الغربية عن تباين في وجهات النظر داخل الحكومة الإسرائيلية حول السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول للعمل.ونشرت القناة الـ13 الإسرائيلية تقريرا يتحدث عن "تحذير دراماتيكي من الشاباك لنتنياهو" يشير إلى "الخوف من تصعيد فوري في الضفة الغربية".ويأتي هذا الخلاف في سياق أوسع من الخلافات والتباينات بين أقطاب الحكومة ومجلس الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلي.وتوظف أجهزة الأمن تصاعد المقاومة في الضفة الغربية للضغط على حلفاء نتنياهو من اليميني الديني المتطرف الراغبين في مزيد من الضغط على الفلسطينيين بالضفة الغربية وتوسيع مشاريع الاستيطان.وشكل اغتيال الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لحظة فارقة في مسار الحرب على غزة وفي المواجهة المتعلقة بالضفة الغربية كونه يرأس "منطقة" الضفة الغربية في حماس.ويتهم الاحتلال الإسرائيلي الشيخ العاروري بمسؤوليته عن إعادة البنية التحتية للمقاومة في الضفة الغربية وعمليات تسليح المجموعات والتشكيلات المقاومة في الضفة الغربية، عوضا عن اتهامه بالمسؤولية المباشرة عن عدد من العمليات التي استهدفت مستوطنين وجنود الاحتلال في الضفة الغربية وتشكيل خلايا منتشرة في كافة مدن الضفة الغربية.ونظرا لرمزية ومكانة الشيخ العاروري لدى حركات المقاومة في الضفة الغربية فمن المتوقع أن تشهد الضفة الغربية مزيدا من العمليات ردا على اغتياله، وهو الأمر الذي بدأت إرهاصاته مع عمليتي "أدورا" "رعنانا"، وهو عكس الاتجاه الذي تروج له القيادتان السياسية والأمنية الإسرائيلية من أن اغتيال الشيخ العاروري سيضعف المقاومة في الضفة الغربية.وفي هذا السياق، تشير المؤسستين العسكرية والأمنية التحذير من قرب انفجار الضفة الغربية، فيما تبقى كل دوافع تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية موجودة ويتعزز تأثيره، لكن عاملي الحرب على غزة وتصاعد هجمات المستوطنين سيجعلان الضفة الغربية ساحة مواجهة مفتوحة بين الفلسطينيين والاحتلال.وفي تجارب سابقة كما في حرب العام 2014 شهدت الضفة الغربية هبة شعبية كبيرة في صيف العام التالي، وفي تحليل انطلاق الهبة كانت تأثيرات الحرب على غزة عام 2014 أحد أهم الملهمات للشبان الفلسطينيين الذي بادروا بتنفيذ عمليات في الأشهر اللاحقة.