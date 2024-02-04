الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"نيويورك تايمز": أسلحة "حماس" أذهلت الخبراء والدبلوماسيين على حد سواء

كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس
كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس

قال تقرير نشرته صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية، اليوم الأحد، أن مسؤولين عسكريين في جيش الاحتلال ومخابراته خلصوا إلى أن "عدداً كبيراً من الأسلحة التي تستخدمها حماس في حربها كان مصدره الجيش الإسرائيلي نفسه".اضافة اعلان

وبالرغم من أن التقرير لم يتحدث صراحة عن تمكن وسطاء فلسطينيين من شراء هذا السلاح من ضباط في جيش الاحتلال، إلا أنه قال إنها أسلحة "سُرِقَت من المعسكرات المحيطة في غزة".

كما أوضح تقرير الصحيفة الأمريكية أن "المعلومات الاستخباراتية الأخيرة أظهرت مدى قدرة حماس على بناء العديد من صواريخها وأسلحتها المضادة للدبابات من آلاف الذخائر التي لم تنفجر عندما أطلقتها إسرائيل على غزة" خلال حروبها الماضية.

ونقلت عن النائب السابق لرئيس قسم إبطال مفعول القنابل في شرطة الاحتلال، مايكل كارداش، قوله إن "الذخائر غير المنفجرة هي المصدر الرئيسي للمتفجرات بالنسبة لحماس" مشيرا إلى أن مقاتلي "كتائب القسام" يعيدون تدوير هذه الذخائر وتصنيعها مجددا.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن القادة العسكريين والأمنيين في دولة الاحتلال، كانوا يعرفون أن هناك ذخائر لم تنفجر خلال عمليات جيش الاحتلال على غزة، في السنوات الماضية، وأن "حماس" كانت تعيد تصنيعها مجددا "لكن الواقع أذهل خبراء الأسلحة والدبلوماسيين على حد سواء" بحسب الصحيفة.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال كانت على دراية أن "مستودعات الأسلحة الخاصة بها كانت عرضة للسرقة... ووفقا لتقرير عسكري صدر في أوائل العام الماضي إلى أن آلاف طلقات الرصاص ومئات قطع الأسلحة والقنابل اليدوية قد سُرقت من قواعد سيئة الحراسة".

ونقل التقرير عن "ضابط مخابرات إسرائيلي" قوله إن خبراء متفجرات في جيش الاحتلال فحصوا صاروخاً، أطلقته "حماس" على "تل أبيب" خلال الأسابيع الماضية "واكتشفوا أن متفجراته العسكرية جاءت على الأرجح من صاروخ إسرائيلي غير منفجر أطلق على غزة خلال حرب سابقة".

 ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
اعتقالات الاحتلال

الاحتلال يقتحم بلدة عنبتا

منذ 39 دقيقة
قصف.jpg-c26e0629-03fa-48db-8e80-7c598e31d389.jpg-9af02eab-68e8-4c36-9b7b-964844c3e978

شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف روضة تؤوي نازحين شرق رفح

منذ 54 دقيقة
1440x810_cmsv2_bad11825-0963-50c8-8286-238a3c1dbbc6-8144160

تضرر أجزاء من مستشفى غزة الأوروبي بعد قصف إسرائيلي

منذ1 ساعة
doc-34f43ue-1705827055

الحكومة البريطانية: الضربات في اليمن دفاع عن النفس وليست تصعيدا

منذ2 ساعة
الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك

بيان أميركي بريطاني: نفذنا غارات على 36 هدفا في 13 موقعا باليمن

منذ3 ساعة
طائرة أميركية شاركت في العدوان على اليمن

سي إن إن: هذا ما شملته الضربات الأميركية على اليمن

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأقصى الغائب

ماهر أبو طير |اليوم

مشاركة واعية في إبادة الفلسطينيين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ركيزة في الاستقرار

سلامة الدرعاوي |اليوم

كيف نعيد للإنسانية إنسانيتها؟

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

كلام في الناقل الوطني المائي!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
عملية طوفان الاقصى

"حماس" قبل وبعد "7 أكتوبر" ‏

ترجمات | منذ6 ساعة
1706883708736141500

هل يجوز الحديث عن إبادة جماعية في غزة؟

ترجمات |02 شباط 2024
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات |31 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
إسرائيلي يوقف فلسطينيين على حائط في سياق الإذلال المنهجي الذي يمارسه كيان الاحتلال - (المصدر)

فلسطين أقل من الصفر

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
استعدادات عسكرية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية - (أرشيفية)

ثمة حرب أخرى يمكن أن تندلع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
 
 