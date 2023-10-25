نيويورك تايمز تفند رواية الاحتلال بقصف مستشفى المعمداني

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فنّد تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز رواية الجيش الإسرائيلي التي تقول إن صاروخ المستشفى المعمداني أطلق من غزة.وقال تقرير نيويورك تايمز إن الصاروخ في فيديو تحليل الجيش الإسرائيلي أطلق من إسرائيل وانفجر قبل الحدود.