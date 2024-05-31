 
الجمعة 31 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نيويورك.. ممرضة تفقد وظيفتها بعد وصفها حرب غزة بأنها "إبادة جماعية"

أعلام فلسطين
أعلام فلسطين
فصل مستشفى في مدينة نيويورك ممرضة أميركية مسلمة من أصل فلسطيني بعد أن وصفت الحرب الإسرائيلية في غزة بأنها "إبادة جماعية" خلال كلمة ألقتها أثناء تسلم جائزة تقديرا لعملها مع الأمهات الثكالى اللاتي فقدن أطفالا أثناء الحمل والولادة.اضافة اعلان
وقال المتحدث باسم المستشفى، جامعة نيويورك لانغون هيلث، الخميس إنه سبق تحذير ممرضة المخاض والولادة حسن جبر من طرح آرائها "حول هذه القضية المثيرة للخلاف في مكان العمل".
ونشرت جبر على إنستغرام أنها حصلت على الجائزة في السابع من أيار، وأنها تلقت خطاب إنهاء عملها في وقت لاحق من الشهر.
وتحدثت في جانب من كلمتها عن الأمهات اللاتي فقدن أطفالهن خلال الحرب في غزة.
وقالت جبر في مقطع فيديو لكلمتها نشرته على الإنترنت "يؤلمني أن أرى نساء من بلدي يعانين من فواجع لا يمكن تصورها خلال الإبادة الجماعية الدائرة في غزة".
وقال المتحدث باسم المستشفى في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه سبق تحذير جبر في كانون الأول "في أعقاب واقعة سابقة... وقد اختارت عدم الالتفات إلى ذلك في حفل أقيم في الآونة الأخيرة لتكريم الموظفين بحضورٍ واسع من زملائها، الذين شعر بعضهم بالاستياء بعد تعليقاتها"، دون تقديم تفاصيل حول الواقعة السابقة.
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