الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هآرتس: الاتحاد الأوروبي يدرس خطوات ضد المستوطنين بالضفة

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هآرتس: الاتحاد الأوروبي يدرس خطوات ضد المستوطنين بالضفة
نقلت صحيفة هآرتس عن دبلوماسي قوله إن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ خطوات ضد المستوطنين المسؤولين عن أعمال عنف بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر الدبلوماسي أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بهذا الخصوص قد يسرّع التوصل إلى قرار في الاتحاد الأوروبي، مرجحا أن تشمل العقوبات حظر الدخول إلى دول الاتحاد وتجميد الأصول.اضافة اعلان
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