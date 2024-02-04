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الأحد 04 شباط 2024
4:12 م
هآرتس: الاتحاد الأوروبي يدرس خطوات ضد المستوطنين بالضفة
هآرتس: الاتحاد الأوروبي يدرس خطوات ضد المستوطنين بالضفة
نقلت صحيفة هآرتس عن دبلوماسي قوله إن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ خطوات ضد المستوطنين المسؤولين عن أعمال عنف بالضفة الغربية المحتلة.
وذكر الدبلوماسي أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بهذا الخصوص قد يسرّع التوصل إلى قرار في الاتحاد الأوروبي، مرجحا أن تشمل العقوبات حظر الدخول إلى دول الاتحاد وتجميد الأصول.
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