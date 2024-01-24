الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هتافات تطالب بوقف الحرب على غزة تطغى على خطاب بايدن

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هتافات تطالب بوقف الحرب على غزة تطغى على خطاب بايدن

 قاطع متظاهرون ضد الحرب الإسرائيلية على غزة خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في تجمع حاشد للترويج للإجهاض أكثر من اثنتي عشرة مرة.
وعندما بدأ خطابه، تم اعتراض بايدن على الفور من قبل متظاهر يحمل العلم الفلسطيني، وهو يصرخ : “كم طفلاً قُتل؟” وفي غضون ثوان، غرق المتظاهر في هتافات “أربع سنوات أخرى” من الحشد، والتي استمرت لمدة دقيقة تقريبًا.اضافة اعلان

وبمجرد توقف الهتافات المتبارزة، صاح متظاهر: “إسرائيل تقتل أمّين كل ساعة”، وهتف آخر  “نحن نحب جو!”،  وفي غضون دقائق، هتف المزيد من المتظاهرين بعبارات مثل: “يجب أن تذهب الإبادة الجماعية”، و”أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية”، والتي قوبلت مرة أخرى بهتافات “أربع سنوات أخرى!”.
وقال بايدن، قبل أن يبدأ مرة أخرى في خطابه: “إنهم يشعرون بعمق”.
وقال بعد مقاطعة ثالثة: “سوف نستمر في هذا لفترة من الوقت”. “لقد حصلنا على زوجين آخرين.”
واصطحب رجال الأمن المتظاهرين إلى خارج حدث الحملة الانتخابية، الذي أقيم في ماناساس بولاية فيرجينيا.
وقد سلط خطاب بايدن الضوء على تركيزه على الحقوق الإنجابية وتوبيخ الرئيس السابق ترامب، خصمه المحتمل من الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقال بايدن بعد أن سمع من متظاهر رابع: “أنا آسف لأن الأمر استغرق وقتاً طويلاً”، وبعد ذلك رددت مجموعة من الحشد “لنذهب يا جو”.
ورداً على صراخ أحد المتظاهرين، قال بايدن: “سيستمر هذا لفترة من الوقت، لقد خططوا لذلك”.
وبينما كان يتحدث عن يد ترامب في المحكمة العليا التي ألغت قضية رو ضد وايد، كان متظاهر سادس يصرخ بصوت مسموع.

وكان أنصار بايدن يهتفون كلما صرخ أحد المتظاهرين “دعنا نذهب يا جو”، وكان بايدن يوقف خطابه لبضع ثوان.
وقال بايدن لاحقاً لشخص كان يصرخ في الحشد بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة “من فضلك لا تقفز”.
وبعد حوالي 15 دقيقة من الخطاب، صاح الحشد لعدة ثوان فيما بدا أنه محاولة لإغراق صراخ أحد المتظاهرين.
وبشكل عام، استغرق خطاب بايدن حوالي 20 دقيقة مع المقاطعات.

والتقى بايدن بمتظاهرين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة بولاية ساوث كارولينا في وقت سابق من هذا الشهر.
وواجه بايدن احتجاجات خلال كل رحلة قام بها تقريبًا منذ بدء الحرب على غزة  بسبب موقفه المؤيد  للاحتلال الإسرائيلي.
وقد واجه الرئيس ضغوطا متزايدة من التقدميين للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وقد رفض تلك الدعوات، بحجة أنها ستسمح لحماس بإعادة تجميع صفوفها.
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