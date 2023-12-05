هدفا الاحتلال بالحرب على غزة للاستهلاك العالمي.. وما خفي أعظم

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عواصم - لم يتحقق أي من هدفي الاحتلال، وهما القضاء على بنية حماس وعتادها وقدراتها، وتخليص الرهائن، فأي من هذين الهدفين لم يتحقق، ما يدلل أنهما للاستهلاك العالمي.ويعلم قادة الاحتلال صعوبة تحقيق الهدفين المعلنين، الا أنه ماض في عدوانه على كل شبر من قطاع غزة ما يدلل أنها تكرس الانتقام من القطاع قتلا وتدميرا وتهجيرا للمدنيين هو هدفها الخفي.ونقل موقع "ذا ديلي بيست" الأميركي عن جنود احتلال سابقين دعواتهم لحكومتهم إلى تصحيح مسار الحرب، وتحذيراتهم من أن "الانتقام ليس خطة حرب".كما نقل الموقع عن أوري جيفاتي المسؤول في منظمة "كسر الصمت" التي تضم محاربين قدامى، قوله إنه يعتقد أن الاحتلال يجب أن يرد على هجمات حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لكن بطريقة أخرى غير القسوة والانتقام."الاحتلال يراهن على ما قد ينجم عن عملية خان يونس المخططة على عجل وغير المدروسة، وربما حان الوقت للاعتراف بأن النصر الكامل ليس في الأفق، ومن الأفضل، والحالة هذه، أن نسخر طاقتنا من أجل استعادة جميع المحتجزين وتضميد جراحنا الجماعية العميقة".بهذه المقدمة افتتحت صحيفة يديعوت أحرونوت مقالا للصحفي ناحوم برنيع بدأه من حيث توقفت الهدنة -حسب رأيه- برغبة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتخلي عن مناقشة قضية 15 امرأة وطفلين ما تزال تحتجزهم، والتوصل إلى اتفاق بشأن المرضى وكبار السن من الجانبين، ليبدأ الجانب الصهيوني من حيث توقف في القصف، مما يجسد تصميمه الذي لا يتزعزع آملا ألا يكون ذلك مدفوعا بالأنا.ورأى الكاتب أن إعادة المحتجزين الذين ما يزالون في قطاع غزة، وإعادة جثث من ماتوا منهم إلى، أولى من الدخول المبكر في هجوم بري على جنوب القطاع، لأن الأمر الذي يستلزم توغل الجيش الصهيوني في عمق خان يونس، قد يؤدي إلى حدوث فوضى جيوسياسية ضخمة، وبالتالي سيكون من الحكمة خفض التوقعات قليلا، ما دام النصر الكامل غير مرجح في الظروف الحالية.واعتبر الكاتب أن دخول الجيش الصهيوني إلى خان يونس دون خطة "لليوم التالي" خطوة غير سليمة من الناحية الإستراتيجية، مشيرا إلى أن عقارب الساعة لا تتوقف، وحالة السكان الفلسطينيين في تدهور والضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتزايد، مما يعني أن الاحتلال لم يعد لديه أكثر من أسبوعين، وهو وقت غير كاف لتحقيق الأهداف المعلنة في ذروة الغضب والصدمة الإسرائيلية الناجمة عن هجوم "طوفان الأقصى".وكان الكاتب الصهيوني المعارض، جدعون ليفي، قال إنه يستحيل على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحقيق الأهداف التي وضعتها للحرب على قطاع غزة المحاصر والفقير.وذكر ليفي "أن لحكومة نتنياهو هدفين واضحين ولا أعرف إن كان أي منهما قابل للتحقيق، فلم يتحقق أي منهما بالرغم من أن الجيش الصهيوني يواصل عمله. لا أعرف إن كان بالإمكان تحقيق الهدفين لأنه قد يكون هناك وقت يقرر فيه الاحتلال التخلي عن أحدهما، فمن شبه المستحيل تحقيق الهدفين معا".وأضاف الكاتب المعروف بأفكاره المعارضة للاحتلال: "في الوقت الراهن غزة ما تزال تدمر، وهناك الآلاف من الأطفال يقتلون وهذا يفطر القلب".وعن سيناريوهات نهاية الحرب، قال جدعون ليفي: "لن يكون هناك الأمر على شكل أبيض وأسود، فهناك الكثير من الطرق لتعريف الانتصار والهزيمة، واعتقد أن الأمر لن يكون هزيمة ولا انتصارا، بل سيكون أمرا بينهما".واعتبر أنه في حال تم تحرير "الرهائن فإن ذلك سيعد إنجازا، واعتقد أن حماس قامت بأشياء عقدت مهمة الجيش الإسرائيلي".وقال الكاتب الصهيوني إنه جرى تفويت العديد من الفرص لإحراز السلام في الشرق الأوسط، "لكن الكثير يعتمد على المجتمع الدولي، فإذا قرر أن يفعل شيئا، وهذا أمر أشك فيه، وإذا أراد أن يقوم بالأفعال وليس بالأقوال فقد يكون هناك أمل"، مؤكدا أنه "إن لم يكن هناك تدخل حقيقي، فلا شيء سيتغير".وأضاف: "نحن نقترب من سنة الانتخابات الأميركية والكثير من الأشياء قد تجمد، ولا أرى أن الرئيس الأميركي جو بايدن يريد الانخراط كثيرا في الشرق الأوسط، والاتحاد الأوروبي لا يشارك في جهود السلام، لذلك الأمل ضئيل جدا، لكن دعونا نعط الأمر مجالات فقد تكون تكون هناك فسحة".وأردف: "لا مجال لأن يتفق الاحتلال وحماس وفتح على أي شيء من دون ضغط من الخارج، على أن يكون ضغطا حقيقيا وإلا لن يتغير شيء".-(وكالات)