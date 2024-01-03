هذا ما قالته والدة الشهيد العاروري بعد استشهاده - (فيديو)

استقبلت والدة القيادي الفلسطيني البارز الشهيد صالح العاروري، نبأ استشهاد ابنها بقصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، بالمباركة له بالشهادة، مشددة على أنه رحل فداء للوطن.



وقالت والدة العاروري، إنها لم تر ابنها منذ أكثر من 20 عاما بسبب إبعاد الاحتلال له وسجنه لنحو 15 عاما.



وأضافت أنها تبارك لابنها الشهادة التي كان يتمناها ونالها بالفعل.

اضافة اعلان

من جانبها، قالت إحدى شقيقات القيادي الراحل في مقطع مصور منفصل: "أهنئ نفسي ووالدتي وأهل بلدتي جميعا باستشهاد أخي العاروري".



وأضافت: "نحن لسنا في حالة عزاء أو تلق للتعازي، فأخونا ليس أغلى من أطفال قطاع غزة"، مشددة على أن "رحيل صالح لا يعني انتهاء المقاومة، وإذا راح صالح بيجي ألف صالح غيره".