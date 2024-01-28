الإثنين 29 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هذا ما قاله وزير البحرية الأميركية حول مدة الضربات ضد الحوثيين

مدمرة أميركية تسقط صاروخين استهدفا سفينة في البحر الأحمر
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قال وزير البحرية الأميركية كارلوس ديل تورو، إن بلاده ستواصل ضرب مواقع حركة أنصار الله (الحوثيين)، و"ترتبط مدة العملية بتصرفات إيران التي تقدم المساعدة للحوثيين".اضافة اعلان

وأضاف الوزير الأميركي في مقابلة صحفية: "على الأغلب يجب أن نسأل إيران [إلى متى ستستمر العملية]. فهم يواصلون دعم الحوثيين ماليا وتزويدهم بالأسلحة. آمل وأتوقع ألا يستمر هذا إلى ما لا نهاية".

وأكد ديل تورو أن الولايات المتحدة، تبذل أيضا جهودا دبلوماسية لضمان السلام في المنطقة.

وأشار الوزير إلى أن واشنطن تؤيد حل "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي" على أساس مبدأ التعايش بين الدولتين، لكن لا يجوز أن تبقى حركة حماس في السلطة بغزة.

وأضاف: "لقد أوضح [الرئيس الأميركي جو] بايدن أنه يجب علينا أن نقوم بتنفيذ العدالة بحق حماس، وخلال ذلك يجب تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين". (RT)
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