هذا ما قاله وزير البحرية الأميركية حول مدة الضربات ضد الحوثيين

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قال وزير البحرية الأميركية كارلوس ديل تورو، إن بلاده ستواصل ضرب مواقع حركة أنصار الله (الحوثيين)، و"ترتبط مدة العملية بتصرفات إيران التي تقدم المساعدة للحوثيين".وأضاف الوزير الأميركي في مقابلة صحفية: "على الأغلب يجب أن نسأل إيران [إلى متى ستستمر العملية]. فهم يواصلون دعم الحوثيين ماليا وتزويدهم بالأسلحة. آمل وأتوقع ألا يستمر هذا إلى ما لا نهاية".وأكد ديل تورو أن الولايات المتحدة، تبذل أيضا جهودا دبلوماسية لضمان السلام في المنطقة.وأشار الوزير إلى أن واشنطن تؤيد حل "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي" على أساس مبدأ التعايش بين الدولتين، لكن لا يجوز أن تبقى حركة حماس في السلطة بغزة.وأضاف: "لقد أوضح [الرئيس الأميركي جو] بايدن أنه يجب علينا أن نقوم بتنفيذ العدالة بحق حماس، وخلال ذلك يجب تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين". (RT)