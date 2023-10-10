هذه الدول بدأت بإجلاء رعاياها من إسرائيل

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وألغت شركات الطيران العالمية عشرات الرحلات من وإلى إسرائيل، فيما أعلنت دول كثيرة عن إجلاء رعاياها العالقين في البلاد.أصبحت بولندا، أول من أمس، أول دولة تعلن عزمها إرسال طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها العالقين في إسرائيل.هبطت 3 طائرات عسكرية تقل بولنديين تم إجلاؤهم من إسرائيل في وارسو صباح الاثنين، على ما أعلنت السلطات البولندية.أرسلت الحكومة البرازيلية 6 طائرات على الأقل لإعادة مواطنيها الراغبين في مغادرة إسرائيل، على ما أعلنت القوات الجوية البرازيلية.قال قائد القوات الجوية مارسيلو داماسينو للصحافيين، بعد اجتماع مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع في مقر الرئاسة في برازيليا: "لدينا 6 طائرات جاهزة" بسعة تصل إلى 230 راكبا.أضاف أن الهدف إجلاء "جميع البرازيليين الموجودين في المنطقة والراغبين" في المغادرة، وانطلقت أولى الرحلات الجوية الاثنين. وقال داماسينو إن عددا من المواطنين سبق لهم أن غادروا المنطقة على متن رحلات جوية تجارية. وتقدّر الحكومة أن ثمة 14 ألف برازيلي يقيمون في إسرائيل و6 آلاف بالأراضي الفلسطينية.قامت هنغاريا بإجلاء 215 مواطنا من تل أبيب على متن طائرتين عسكريتين.قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو عبر "فيسبوك"، إن الطائرتين التابعتين للقوات الجوية الهنغارية هبطتا في مطار بودابست صباح الاثنين.قالت وزارة الخارجية السويسرية، الاثنين، إنها ستجلي رعاياها من إسرائيل على متن رحلة تسيرها شركة الطيران السويسرية.أظهر موقع إلكتروني حكومي أن الرحلة من تل أبيب إلى زيوريخ من المقرر أن تتم الثلاثاء. وأوضح أن نحو 28 ألفا من المواطنين السويسريين وعائلاتهم مسجلون في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، الثلاثاء، عن عودة نحو 200 من مواطنيها من إسرائيل على متن طائرتين عسكريتين.أعلنت وزارة الخارجية الرومانية، الاثنين، إجلاء 245 من مواطنيها من إسرائيل.توجهت 4 طائرات إلى إسرائيل، اثنتان تابعتان لشركة "تاروم" الحكومية واثنتان تابعتان لشركة خاصة.من بين من تم إجلاؤهم مجموعتان من زوار الأماكن المقدسة.قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، الثلاثاء، إن مدريد تجهز طائرة عسكرية للتوجه إلى إسرائيل لإجلاء الإسبان الراغبين في المغادرة.أعلن نائب وزير الشؤون الخارجية التايلاندي جاكابونغ سانغماني، الثلاثاء، أن الحكومة تسعى لإجلاء آلاف التايلانديين.يعمل نحو 30 ألف تايلاندي في إسرائيل معظمهم في قطاع الزراعة. وقال جاكابونغ إن نحو 3 آلاف تايلاندي قدموا طلباً للعودة إلى بلادهم.نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزارة الخارجية قولها إن الحكومة تدرس خيارات لإعادة رعاياها من إسرائيل عبر رحلات الطيران العارض.قالت الوكالة إن هولندا تسعى إلى التعاون مع شركات الطيران والدول الأخرى.قال المستشار النمساوي كارل نيهامر الثلاثاء إن النمسا ترتب لإجلاء مواطنيها من إسرائيل بطائرة نقل عسكرية الأربعاء.قال نيهامر لقناة بالس 24 التلفزيونية إن ما يقرب من 200 نمساوي أبلغوا سلطات بلادهم حتى الآن برغبتهم في مغادرة إسرائيل.طلبت وزارة الخارجية بعد ذلك من النمساويين الموجودين في إسرائيل والذين يرغبون في اقتناص فرصة رحلة الإجلاء الاتصال بالسفارة النمساوية في تل أبيب.