هطول الأمطار يفاقم معاناة النازحين في غزة.. "غياب تام لوسائل التدفئة" (فيديو)

شهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة، الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي وقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود بشكل كامل، وسط تحذيرات من أزمة إنسانية مع اقتراب موجات البرد الشديد.



وتسببت الأمطار في تفاقم معاناة النازحين في المخيمات الواقعة في مناطق جنوب قطاع غزة في ظل غياب المقومات اللازمة للاحتماء من المطر الغزير.



ووثقت مقاطع مصورة لحظات غرق عدد من خيام النازحين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بسبب التساقط الغزير للأمطار.





يأتي ذلك وسط تواصل العدوان وتدفق النازحين من مناطق شمال قطاع غزة نحو الجنوب، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وغياب الرعاية الصحية وتحذيرات من انتشار الأمراض.



ويعاني النازحون في الخيام من انعدام وسائل التدفئة بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، فيما يتخوف الأهالي على أطفالهم من موجة البرد والأمطار التي تزداد حدتها مع دخول فصل الشتاء.





وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أفادت بأن عدد النازحين في غزة جراء العدوان يقترب من 1.5 مليون شخص، يعيش حوالي 779 ألف منهم في 151 منشأة تابعة لها في أنحاء القطاع، فيما البقية في مرافق أخرى.



وفي السياق، يحذر مراقبون من كارثة وشيكة قد تضاف إلى قائمة معاناة النازحين الفلسطينيين مع اقتراب شهور البرد الشديد وانخفاض درجات الحرارة، فيما تفتقر مراكز الإيواء والمخيمات تحديدا لأبسط التجهيزات المناسبة للوقاية من البرد والأمطار.



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