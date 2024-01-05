هليفي يقرر تشكيل طاقم تحقيق في اخفاقات 7 من أكتوبر

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قرر قائد أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي تشكيل طاقم تحقيق خاص في اخفاقات السابع من أكتوبر وانهيار دفاعات الجيش على الحدود مع القطاع.وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان هليفي قرر تكليف وزير الجيش الاسبق شاؤول موفاز بترؤس الطاقم وذلك بعضوية كل من اللواء احتياط "يوآف هار ايفن" ، مدير شركة رفائيل العسكرية ، وكذلك مسئول شعبة الاستخبارت الاسبق في الجيش " أهرون فركش" ، بالاضافة الى قائد المنطقة الجنوبية الاسبق سامي ترجمان.بدوره عقّب الناطق بلسان الجيش على النبأ قائلاً بان اجراءات التحقيق لم تبدأ بعد وانه حال البدء بها فسيتم وضع الجمهور في صورة التطورات.بينما ياتي اعلان هليفي على الرغم من تصريحات سابقة له أكد فيها على عدم وجود نية للجيش بالتحقيق الان في الاخفاقات التي رافقت هجوم السابع من أكتوبر وما رافقه من فشل ذريع.