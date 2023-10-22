هل باتت الحرب البرية ضد قطاع غزة وشيكة؟

نادية سعد الدين

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عمان- ما يزال خيار إقدام الاحتلال على الهجوم البري ضد قطاع غزة محل نقاش لم يحسم أواره حتى الآن، في ظل محاذير تبعاته المقلقة بالنسبة للكيان المحتل نفسه، وذلك بالتزامن مع استمرار حشد القوات العسكرية، وازدياد الضغوط العربية والأممية بكثافة لمنع جر المنطقة إلى كارثة حقيقية عند احتمال اتساع رقعة المواجهة مع جبهات أخرى.وفي ظل تقاعس المجتمع الدولي عن وقف العدوان؛ يواصل الاحتلال نهج القصف الجوي الكثيف وحرب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة، لا سيما الأطفال والنساء الذين استشهد منهم زهاء 2900 من إجمالي 4500 شهيد، بينما ما تزال تقديراته الأمنية والعسكرية تجاه العملية البرية الواسعة داخل القطاع أسيرة محاذير متباينة، أمام ثمنها الباهظ على الكيان المحتل، من دون تجاوز شنها بدفع المتطرفين الإسرائيليين.وفي الظاهر العام؛ يريد الاحتلال استرداد معادلة الردع ضد المقاومة الفلسطينية، من خلال اللجوء لما يهدد به جيش الاحتلال بالاعتزام الوشيك لشن حرب برية واسعة، بدعم الإدارة الأميركية الكامل، الذي سيكون مادة انتخابية مهمة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بهدف القضاء على حركة "حماس"، إلا أن الاحتلال يسعى لأبعد من ذلك بمخطط ضم أرض فلسطين بالكامل إلى الكيان الإسرائيلي المحتل.غير أن القيام بمثل هذا الهجوم الواسع على القطاع يتطلب ضمان عدم فتح ساحات مواجهة متزامنة أخرى، خاصة في الضفة الغربية وفلسطين المحتلة عام 1948، وفي الجبهة الشمالية مع حزب الله، من أجل أن تتفرغ آلة القتل الاحتلالية للانتقام الإرهابي من قطاع غزة، إلا أن ذلك الاحتمال غير مضمون بالمطلق، مما يجعل ثمة خشية إسرائيلية من اتساع رقعة المواجهة وخروجها عن السيطرة.يستقيم ذلك المحذور مع حجم الخسائر المتوقعة للاحتلال، وتبعات تورط جيش الاحتلال في معركة طويلة الأمد داخل القطاع، على حساب الجهوزية القتالية في الجبهة الشمالية وفي الضفة الغربية، مما يجعل رئيس حكومة الاحتلال اليمينية، "بنيامين نتنياهو"، "مترددا بشأن توجيه الضربة"، وفق ما نقلته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.ومع ذلك؛ فإن جيش الاحتلال يحشد آلاف جنود الاحتياط وعشرات الدبابات على حدود غزة، بالتزامن مع مطالبة سكان شمال القطاع بإخلائه والتوجه جنوبا، وسط التهديد المتواتر بالاستعداد لهجوم بري محتمل على غزة، والقضاء على الوجود السياسي والعسكري لقيادة حماس، وفق مزاعمه.ووسط تلك التوترات المتصاعدة؛ فقد أكدت حركة "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية على جهوزيتها للرد على عدوان الاحتلال المتطرف ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.ولليوم السادس عشر على التوالي؛ يواصل جيش الاحتلال استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، مما أدى إلى استشهاد 4651 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة و187 مسنا، بالإضافة إلى 15 ألف مصاب، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.وقالت "الصحة الفلسطينية"، إن الاحتلال ارتكب 29 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 266 شهيدا، منهم 117 طفلا غالبيتهم من جنوبي القطاع، مشيرة إلى ان 40 % من الشهداء هم الأطفال و70 % من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين.وأعلنت أن الاحتلال ارتكب 550 مجزرة بحق العوائل في قطاع غزة، منذ بدء العدوان، مشددة على أن عددا كبيرا من أفراد هذه العائلات ما زال تحت الأنقاض.وأكدت ضرورة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، مشيرة إلى أن "إدخال عدد محدود من الشاحنات يشكل 3 % فقط مما كان يدخل يوميا إلى قطاع غزة من الاحتياجات الصحية والإنسانية قبل العدوان، حيث إنه لا يتناسب مع ما كان يدخل إلى القطاع، والذي كان يتجاوز الـ 600 شاحنة يوميا."ولفتت إلى تداعيات العدوان على الوضع الصحي في قطاع غزة، مؤكدا استشهاد 51 كادرا صحيا، وإصابة 87 أخرين بجراح مختلفة، وخروج 7 مستشفيات و25 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود، فضلا عن جفاف موارد مستشفيات غزة بسبب افتقاد أبسط المقومات العلاجية الطارئة، بما فيها الوقود.وأوضحت بأن المستشفيات في القطاع تضطر لإقامة خيام متعددة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الجرحى والمرضى، والتي تفوق قدرتها الاستيعابية.وفي الأثناء؛ شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على أنحاء قطاع غزة، ومنها مدينة رفح جنوبا، ومنطقة الزوايدة، وسطا، حيث استهدفت منازل المدنيين العزل، ودمرتهم بشكل كامل، وأوقعت شهداء ومصابين، بينهم أطفال ونساء، كما قصفت غرب مستشفى الشفاء، غرب مدينة غزة، وأوقعت إصابات في صفوف من لجأوا إليه.وشن الاحتلال غارة أخرى أوقعت شهداء وجرحى وسط مدينة خان يونس، حيث ما زالت الأعداد الكبيرة من الفلسطينيين تحت الركام، تحاول فرق الإنقاذ انتشالهم.من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن 50 % من الوحدات السكنية بقطاع غزة تضررت جراء القصف إما بالهدم الكامل أو بأضرار جزئية متفاوتة.وأشار الى أن 70 % من سكان القطاع تزحوا قسرا عن منازلهم بسبب القصف وتوزعوا في 220 مركز إيواء بمختلف المناطق، مبينا أنه تم حصر ما لا يقل عن 165 ألف وحدة سكنية تضررت منذ بداية العدوان، و20 ألف وحدة سكنية هدمت كليا أو باتت غير صالحة للسكن. وأفاد بأن الاحتلال يكثف من قصف واستهداف تجمعات الفلسطينيين بالمناطق الحيوية، مثل الأسواق والمخابز، بهدف القتل لرفع عدد ضحايا العدوان.وأضاف، بأنه تم توثيق ورصد استهداف وقصف الاحتلال لأكثر من 15 تجمعا للفلسطينيين بالأسواق وأمام المخابز ومراكز الإيواء والساحات، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.