هل تتمكن أوكرانيا من تحقيق وعدها بالدخول للقرم قريبا؟

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عواصم - فيما أعلن مصدر أوكراني عسكري رفيع أن قوات كييف "ستدخل القرم قريبا"، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 44 مسيرة أوكرانية في يوم واحد.ورغم استبعاد محللين عسكريين روس، بالإضافة الى الجانب السياسي الروسي من امكانية تحقيق أوكرانيا أي اختراق على جبهة القرم الا أن محللين عسكريين أميركيين يؤكدون أمكانية استعادة أوكرانيا للقرم في أزمان متفاوتة، وحسب مجريات الامور والدعم الغربي.وتدرك روسيا وفق محللين الطموح الاوكراني مشفوعا بدعم غربي لا محدود في تحقيق اختراق في الدفاعات الروسية، لذلك عملت كل ما وسعها للحيلولة دون أي اختراق باعتبار أن القرم محور الصراع وخسارتها بمثابة خسارة لكامل المعركة.فقد كان القائد السابق لقوات الجيش الأميركي في أوروبا، بن هودجز، قال مؤخرا إن القوات الأوكرانية قد تتمكن من اختراق الخطوط الروسية والوصول إلى شبه جزيرة القرم مع نهاية فصل الصيف الحالي، إذا تلقت دعما كافيا من المساعدات العسكرية الغربية الموسعة.ووسط مخاوف غربية بشأن بطء وتيرة الهجوم الأوكراني المضاد جنوب وشرق البلاد الذي بدأ مطلع الشهر الماضي والخسائر المتزايدة التي تكبدها الجيش الأوكراني، حث هودجز في تصريحات صحفية إدارة الرئيس جو بايدن على تزويد كييف بأسلحة متطورة، خاصة أنظمة الصواريخ التكتيكية التي ترفض تزويد كييف بها خوفا من الانتقام الروسي.وقال هودجز حول الهجوم الأوكراني المضاد إن تمكن كييف من تحرير شبه جزيرة القرم بحلول نهاية هذا الصيف مشروط بتوفير الولايات المتحدة ما تحتاجه للقيام بذلك.وأضاف "لست متأكدا متى أو أين، ولكن في مرحلة ما، يمكن للقوات الاوكرانية تجاوز الدفاعات الروسية ومن ثم يمكن أن يتغير الزخم وطبيعة الأشياء بالكامل".إلى ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية أنها اسقطت مسيرة أوكرانية في مقاطعة موسكو، ومسيرتين أخريين في منطقة أبراج موسكو سيتي بوسط العاصمة.وأعلنت سلطات الطوارئ إصابة شخص نتيجة اصطدام مسيرة بأحد الأبراج، وقالت إن حركة الطيران عادت لطبيعتها في جميع المطارات بعد إغلاق المجال الجوي مؤقتا فوق العاصمة موسكو.وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن أحد الأبراج أصيب إصابات طفيفة نتيجة اصطدام مسيرة أوكرانية بعد إسقاطها.والهجوم الذي شن أمس هو الأحدث في سلسلة هجمات بواسطة طائرات مسيرة، بينها هجوم على الكرملين ومدن روسية قرب الحدود مع أوكرانيا، تنسبها موسكو لكييف.وقالت روسيا إنها أسقطت خلال الشهر الحالي 5 مسيرات أوكرانية أدت إلى تعطيل حركة الطيران في مطار فنوكوفو.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هذه الهجمات "كانت مستحيلة لولا المساعدة التي تُقدمها لنظام كييف الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم نفذته كييف باستخدام 25 مسيّرة على أهداف في شبه جزيرة القرم.وقالت الوزارة إن 16 مسيرة تم تدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، في حين تم إسقاط البقية بوسائل الحرب الإلكترونية قبل أن تصل أهدافها.وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار مادية.وفي هذا السياق، قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الجنرال كيريلو بودانوف إن الجيش الأوكراني "سيدخل قريبا إلى القرم"، دون تقديم تفاصيل أو حد زمني، وذلك في حوار مع القناة الأوكرانية "تي إس إن" (TSN).وعلى صعيد المواجهات الميدانية، أسفر هجوم صاروخي روسي على مدينة زاباروجيا بجنوبي أوكرانيا عن مقتل شخصين على الأقل، وفقا لتقارير رسمية أوكرانية.وأعلن أمين مجلس المدينة أناتولي كورييف، أول من أمس، أن رجلا وامرأة قتلا في الانفجار، كما أصيبت امرأة أخرى، ودمر الصاروخ نوافذ مبنى شاهق ومؤسسة تعليمية ومتجرا.وأعلنت السلطات في المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة سومي عن تعرض المدينة لهجوم صاروخي روسي.-(وكالات)