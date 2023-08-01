هل تحدث المبادرة السعودية انفراجة في الحرب على أوكرانيا أم ستكون كسابقاتها؟

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عواصم - فيما قال الكرملين أمس إنه يسعى لمعرفة المزيد من المعلومات عن أهداف محادثات تنوي السعودية استضافتها حول الحرب في أوكرانيا، أعلنت كييف رفضها مشاركة موسكو في هذه المحادثات.وكانت صحيفة وول ستريت الأميركية نشرت السبت الماضي تقريرا عن هذه المحادثات، وقالت إن السعودية ستدعو دولا غربية وأوكرانيا ودولا نامية كبيرة للمشاركة في محادثات تركز على خطة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للسلام.وأضافت الصحيفة أن كييف والدول الغربية تأمل في أن تؤدي هذه المحادثات إلى حشد دعم دولي "لشروط سلام في صالح أوكرانيا".وقال رئيس أركان الجيش الأوكراني أندريه يرماك إن كييف ستكون "سعيدة جدا إذا عمل الغرب والشرق والجنوب والشمال بهذا الشكل من أجل تجديد نظام للأمن العالمي".وكتب يرماك على تطبيق تليغرام "هذا منتدى للدول المسؤولة التي تلتزم بالحقوق الدولية وقوانين الأمم المتحدة. ولهذا السبب لن تكون روسيا موجودة".وقال يرماك في كلمة ألقاها خلال مؤتمر محلي إن صيغة السلام الأوكرانية تتضمن 10 نقاط أساسية، سيضمن تنفيذها السلام بالنسبة لأوكرانيا، إلى جانب تشكيلها آليات لمنع النزاعات المستقبلية في العالم.وأشار إلى أن أوكرانيا تتبنى هيكلية من 3 مراحل لتنفيذ صيغة السلام، الأولى هي الاجتماعات مع السفراء المعتمدين لدى كييف والمخصصة لمراجعة مفصلة لكل بند من بنود الصيغة.وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "بالطبع، ستتابع روسيا هذا الاجتماع. نحن بحاجة إلى فهم الأهداف المحددة وما الذي سيجري مناقشته. أي محاولة للتوصل إلى تسوية سلمية تستحق تقييما إيجابيا". لكن بيسكوف كرر أيضا موقف موسكو الذي لا يرى حاليا أي أساس لمحادثات سلام مع كييف.وقال إن "نظام كييف لا يريد السلام ولا يمكنه ذلك طالما يجري استخدامه حصريا كأداة في حرب الغرب الجماعية مع روسيا".وفي سياق متصل، اعتبر مصدر رورسي مطلع أن تسوية الأزمة الأوكرانية من دون موسكو ومن دون مراعاة مصالحها المشروعة أمر مستحيل، مشددا على أن حل النزاع بناء على الإنذارات بصيغة زيلينسكي غير ممكن.وكانت دول عديدة قد طرحت مبادرات (ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا أنها تقريبا 30 مبادرة) في محاولة لحل أزمة الحرب في أوكرانيا، منها المبادرات التركية والمبادرة الإفريقية وغيرها، إضافة لاجتماع جدة المرتقب في السعودية دون نجاح في تقريب طرفي الأزمة من طاولة الحوار.وفي موسكو، ذكرت المستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية، إيلينا سوبونينا، في حوار أنه لا توجد فائدة من تبادل التهم بين قادة الدول، فهذا الأمر لا يقود إلى شيء، مضيفة أن المواجهة ستستمر.. لأن الأوكرانيين يبدو أنهم يفهموا فقط لغة القوة.وقالت أن جهود الوساطة حاليا لن تؤدي إلى نتائج كبيرة، معتبرة مؤتمر السلام في السعودية مبادرة جيدة، الا أنها قالت "لكن لا أعوف اذا ما كان سيترتب عليه نتائج ملموسة.ومن كييف، أوضح أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الوطنية، أوليكسي هاران، أن سياسة الترضية ليست جيدة للديكتاتوريين، مضيفا أن بوتين يفهم فقط لغة القوة، لذا من المهم أن نضغط عليه لينسحب من أوكرانيا.وقال حين خروج الجنود الروس من الأراضي الأوكرانية، ستتوقف الحرب.. الأمر بهذه البساطة، وعلى العالم أن يطالب بوقف هذا العدوان الوحشي.ومن واشنطن، أعرب الخبير الإستراتيجي ومستشار سابق لحملة الرئيس بايدن، كيفين والينغ، عن الامل أن يكون هناك حوار بين الأطراف لحل هذه المعضلة.وأضاف الرئيس بوتين هو المعتدي، وهو الذي أطلق هذا الهجوم على دولة ذات سيادة، مضيفا ما رأيناه من الرئيس بايدن كان دعما حازما لحلفائنا ولأوكرانيا في تقديم الدعم العسكري والإنساني.وقال لا يجب تقديم تنازلات فالرئيس بايدن أوضح أن أي مفاوضات لإنهاء الحرب يجب أن تكون في أيدي الأوكرانيين.من جانبه، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادو إنه مستعد لحضور الاجتماع في السعودية بشرط حضور ممثلين من روسيا وأوكرانيا.وأضاف في تصريحات صحفية "سنشارك إذا كان هناك قبول من أوكرانيا وروسيا للبحث عن حلول لتحقيق السلام".وشدد على أن استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا "أمر غير منطقي على الإطلاق".وأمس الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن سيحضرون قمة سلام حول أوكرانيا في السعودية.وقال "نحن بالطبع ندعم هذه القمة، لقد قلنا منذ فترة طويلة إنه من المهم أن تكون أوكرانيا في مقعد القيادة عندما يتعلق الأمر بأي حل دبلوماسي محتمل لهذه الحرب".وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أبدى في وقت سابق استعداده للتوسط في الصراع.وتدعو خطة زيلينسكي، التي اقترحها في وقت سابق هذا العام، إلى انسحاب جميع القوات الروسية واستعادة حدود أوكرانيا ما بعد الاتحاد السوفياتي.ويرفض الرئيس الأوكراني أي مقترح لوقف إطلاق النار من شأنه السماح باستمرار سيطرة روسيا على ما يقرب من 20 % من أراضي بلاده ويمنح قواتها الفرصة لإعادة ترتيب صفوفها بعد 17 شهرا من الحرب.ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس تدمير 3 زوارق مسيرة لأوكرانيا أثناء صد هجوم على الأسطول الروسي في البحر الأسود، مضيفة أنها أحبطت هجوما أوكرانيا آخر وصفته بالإرهابي، استخدمت فيه مسيرات ضد أهداف في العاصمة موسكو.ونقلت وكالة تاس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الزوارق الحربية الأوكرانية هاجمت ليلا سفينتين تابعتين للبحرية الروسية على مسافة 340 كيلومترا جنوب غربي مدينة سيفاستوبول (مقر أسطول البحر الأسود) جنوبي شبه جزيرة القرم.وحسب السلطات الروسية فقد جرى تدمير الزوارق الحربية الأوكرانية، مشيرة إلى أن سفينتي الدورية "سيرغي كوتوف" و"فاسيلي بيكوف" كانتا في المنطقة للإشراف على مرور سفن أخرى.-(وكالات)