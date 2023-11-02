هل تشعل مجازر الاحتلال في غزة حربا إقليمية؟

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سؤال بات يتكرر بكثرة هذه الأيام في أروقة السياسة والاستخبارات الإقليمية والغربية، خاصة مع تصاعد وتيرة المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.وبات الجميع يترقب أي تصريح أو إيماءة من مسؤول أميركي أو ليتم تفسيرها وتحليلها وقراءة مضامينها، خاصة بعد الدعم الأميركي المفتوح عسكريا وسياسيا لتل أبيب.وردا على هذه التساؤلات والمخاوف، يقول السفير الأميركي السابق لدى دمشق روبرت فورد إن "أميركا لا تريد حربا إقليمية".وتابع فورد أن بلاده مشغولة بـ"مساعدة أوكرانيا ومهتمة بالصين وبالوضع في شرق آسيا، وتحديدا في بحر جنوب الصين".وأكد أنها "ليست حربا إقليمية حتى الآن، وهي محصورة بين غزة والاحتلال".وأشار في الوقت نفسه إلى أن إيران -حتى الآن- لا تريد حربا إقليمية و"كلا البلدين الولايات المتحدة وإيران يحاول ردع الآخر عن بدء حرب إقليمية".وعلى الرغم من الجهود الأميركية والإيرانية فإن احتمالية التصعيد -التي تشمل الولايات المتحدة وإيران- ممكنة جدا، بحسب فورد.وتابع السفير السابق أنه "من المستبعد أن يبدأ الاحتلال حربا إستراتيجية مع إيران الآن، لأن قوات الاحتلال مشغولة بحرب غزة، وإضافة إلى ذلك على الاحتلال الحفاظ على موارده العسكرية المتاحة لمواجهة حزب الله في لبنان، إضافة إلى بعض المليشيات المدعومة من إيران في الجولان".وتطرق أيضا إلى الوضع الداخلي في الكيان المحتل، واعتبر أن حكومة الاحتلال تحت قيادة بنيامين نتنياهو منقسمة جدا، وهناك صراعات بين الأخير والقيادة الأمنية، وهناك انقسامات سياسية داخل الكنيست.وختم بأن "إدارة بايدن في واشنطن لا تريد أن تبدأ حربا مع إيران، الرسالة الأميركية تجاه ذلك كانت واضحة جدا، سيردون بالمثل على الهجمات الإيرانية أو الهجمات من قبلالمليشيات الإيرانية".-(وكالات)