هل تكبح جولة بلينكن "شهية" نتنياهو المستعرة لتوسيع الصراع إقليميا؟

نادية سعد الدين

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عمان - تسعى واشنطن من خلال جولة وزير خارجيتها الشرق أوسطية، الممتدة لنهاية الأسبوع الحالي، لمنع انزلاق المنطقة نحو حافة الهاوية مع استمرار عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة، ولكنها تحتاج لأكثر من الضغط "الناعم" لكبح "شهية" حكومة الحرب لتوسيع نطاق الصراع إقليمياً، في ظل انقسامات داخلية حادة تعتري صفوفها حد وضع مصيرها على محك إما الانهيار أو التغيير.وعلى وقع 12 مجزرة وحشية احتلالية أدت لارتقاء 122 شهيداً بأقل من 24 ساعة بالقطاع؛ فإن جولة وزير الخارجية الأميركي، "توني بلينكين"، المكوكية لدول المنطقة تستهدف درء اقتراب الشرق الأوسط من حافة صراع إقليمي أوسع، عبر محاولة إعادة "المارد" الإسرائيلي الهمجي إلى "القمقم" مجدداً بعدما تركته يخرج منه ليعيث الدمار والخراب واستباحة الدم الفلسطيني بأرض غزة وبسكانه الثكالى.ويبدو أن حكومة الاحتلال غارقة في أتون الخلافات والانقسامات الممتدة نحو "مجلس الحرب" المصغر بعد تشكيل لجنة للتحقيق في إخفاقات الحرب على غزة، وسط استياء الشارع الإسرائيلي من أدائها في ملف الأسرى لدرجة توجه عوائل بعضهم إلى قطر لتحريك المفاوضات بشأنهم، إلى جانب تلقيها أمس ضربة دبلوماسية ثالثة عقب نفي دول إفريقية، كرواندا وجمهورية الكونقو الديمقراطية وتشاد، مزاعم محادثات مشتركة لتهجير سكان غزة.غير أنه ليس سهلا على رئيس حكومة الاحتلال، المتطرف "بنيامين نتنياهو"، إرضاء التذمر الداخلي من هزائمه المتوالية بعدوان غزة، في ظل توقع أن يكون عضو مجلس الحرب بيني غانتس في طريقه خارج الحكومة، بالتزامن مع انحراف الداخل الإسرائيلي إلى اليمين الأشد غلوا الذي عبرت عنه سفيرة الكيان الصهيوني في بريطانيا بتحريضها على تدمير غزة بمدارسها ومساجدها ومنازلها، وهي سياسة "التطهير العرقي" الذي يرتكبه الاحتلال عُنوة على مرأى المجتمع الدولي.بينما لم تجد السيناريوهات المتباينة التي رسمها "نتنياهو" لمستقبل غزة قبولا لدى واشنطن، بالتزامن مع خروج فرنسا عن مسار الدعم "الأعمى" الكامل للاحتلال حينما أكدت أمس بأنه "ليس من حق "إسرائيل" تحديد مستقبل غزة"، وهي رؤية باتت موضع إجماع دولي حتى من قبل الأطراف المؤيدة لعدوان الاحتلال على غزة.وفي هذا السياق، أكدت حركة "فتح"، إلى جانب أطراف المعادلة الفلسطينية، أن شأن قطاع غزة من اختصاص الشعب الفلسطيني وكل المخططات التي يحاول الاحتلال تسويقها سيكون مصيرها الفشل.ونصحت "فتح"، حكومة "نتنياهو" بالانشغال بمصيرها وترك مصير القطاع للشعب الفلسطيني، وذلك تعقيبا على مخططات الاحتلال إدارة القطاع للعشائر.يأتي ذلك في ظل تواصل ارتكاب قوات الاحتلال 12 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة والتي راح ضحيتها 122 شهيداً و 296 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الاحتلالي إلى 22.722 شهيدا و 58.166 إصابة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفق وزارة الصحة بغزة.وأكمل جيش الاحتلال عملية تدمير السوق المركزي في بيت حانون وملعب المدينة وبلديتها إضافة إلى المنتزه مع تجريف مقبرة البلدة ونادي شباب بيت حانون الاهلي، فيما ارتفع عدد الشهداء إلى 18 شهيدا من جراء استهداف منزل في حي "المنارة"، شرق خان يونس، في ظل تواصل القصف المدفعي المكثف على مختلف مناطق المحافظة الجنوبية.ولم تسلم أنحاء القطاع من غارات الاحتلال العدوانية؛ حيث ارتقى 15 شهيدا وعشرات المصابين في قصف كثيف ضد المنطقة الوسطى، فضلا عن تدمير منزل فوق رؤوس ساكنيه بمخيم النصيرات، إلى جانب ارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى في قصف كثيف استهدف منزلين في منطقة الحكر بدير البلح، وغارات مكثفة على مخيم المغازي وسط القطاع.من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن جيش الاحتلال نبش 1100 قبر في مقبرة التفاح شرق غزة، وسرق 150 جثمانا.وأضاف المكتب الحكومي، في تصريح أمس، أن الاحتلال كرر هذه الجريمة أكثر من مرة، وكان آخرها تسليم 80 جثماناً من جثامين شهداء سابقين كان قد سرقها من محافظتي غزة وشمال غزة، وعبث بها، وسلمها مُشوهة، ودفنت في رفح، وفق قوله.يأتي ذلك على وقع انتقاد أعضاء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بأن جيش الاحتلال لم يحقق حتى الآن أي هدف من أهدافه المعلنة حول العدوان في قطاع غزة، بينما قدرات حركة (حماس) قائمة، وتؤدي وظائفها، بينما نزع سلاحها سيحتاج إلى عدة أشهر، وأن غالبية الأنفاق في غزة لم تهدم بعد، وفق ما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤولين منهم.وبخصوص الأسرى الإسرائيليين في غزة، قال المسؤولون الإسرائيليون إن نصف الأسرى ما يزالون لدى حركة حماس، وسط عدم قدرة جيش الاحتلال على استعادة أي أسير من خلال العملية البرية في القطاع.يأتي هذا في وقت هاجم فيه مسؤولون في جيش الاحتلال حكومة "نتنياهو"، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن هناك محاولة من الحكومة لتحميل الجيش مسؤولية "الفشل" في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.وتأتي هذه الاتهامات بينما اندلعت خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، على خلفية اختلاف في الآراء بين بعض الوزراء، لا سيما اليمينيين من جهة، والوزير "غانتس"، ورئيس أركان جيش الاحتلال، "هرتسي هاليفي، من جهة أخرى، بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في "إخفاقات" العدوان على غزة.