هل تكون تكساس أولى الحبات المنفرطة بعقد الفيدرالية الأميركية؟

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الولايات المتحدة - أثار قرار المحكمة العليا بالسماح للمسؤولين الفيدراليين بإزالة أجزاء من حاجز الأسلاك الشائكة الذي أقامته تكساس على طول الحدود مع المكسيك، مزيدا من الدعوات لاستقلال الولاية الأميركية.ويخوض حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت والحكومة الفيدرالية مواجهة بشأن السيطرة على الحدود، فقد قال أبوت "الأسلاك الشائكة في تكساس هي رادع فعال للعبور غير القانوني الذي يشجعه الرئيس جو بايدن، سأواصل الدفاع عن السلطة الدستورية في تكساس لتأمين الحدود، ومنع إدارة بايدن من تدمير ممتلكاتنا".دعوات الاستقلالتلك المواجهة أعادت الزخم مجددا إلى دعوات الاستقلال عن أميركا، والتي كانت تنادي بها حركة تكسيت، التي خلصت إلى أن تكساس يجب أن تستقل عن الولايات المتحدة.ورغم الدعم الذي وجدته هذه الحركة فإنها واجهت العديد من الانتكاسات، ليس أقلها الفشل في الحصول على استفتاء على انفصال تكساس في الاقتراع التمهيدي الجمهوري المقبل، كما وصف النقاد حملة الاستقلال بأنها خيال ليس لديه فرصة للنجاح، على الأقل سلميا.ويقول الزعيم الفعلي لحركة تكسيت دانييل ميلر "أعتقد أن المسار الذي تسير عليه الحكومة الفيدرالية، والمسار الذي تسير عليه تكساس سيؤدي إلى هذا الاتجاه، سواء من خلال قرار واعٍ أو انهيار النظام الفيدرالي، وعدم قدرته على تلبية متطلباته الأساسية، أعتقد أن تكساس ستصبح دولة مستقلة بالتأكيد خلال 30 عاما". وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تسلم الحزب الجمهوري في تكساس التماسا لإدراج استفتاء استشاري حول استقلال تكساس في الاقتراع الأولي المقرر إجراؤه في آذار (مارس) 2024.ووفقا لقانون الانتخابات في تكساس، فإن الحد الأدنى لعدد التوقيعات اللازمة للنظر في الاستفتاء هو "5 % من إجمالي الأصوات التي حصل عليها جميع المرشحين لمنصب الحاكم في الانتخابات التمهيدية العامة الأخيرة للحزب". وكانت آخر انتخابات تمهيدية لحاكم الولاية للجمهوريين في عام 2022، والتي أدلى فيها حوالي 2 مليون شخص بأصواتهم، لانتخاب حاكم الولاية الحالي غريغ أبوت، ما يعني أن هناك حاجة إلى إجمالي 97.709 تواقيع للنظر في إجراء الاستفتاء.رفض الالتماسومع ذلك، رفض الحزب الجمهوري في تكساس الالتماس، حيث ادعى الرئيس مات رينالدي أنه تم تقديمه متأخرا، وأنه حتى لو لم يكن الأمر كذلك فإن "الغالبية العظمى من توقيعات الالتماس كانت غير صالحة".وعلى وجه التحديد، ادعى أن الكثير منها يفتقر إلى المعلومات المهمة مثل "عنوان الإقامة، ومقاطعة التسجيل، وتاريخ الميلاد/رقم تسجيل الناخبين، أو أنه تم التوقيع عليها إلكترونيا، وليس يدويا".رفض الالتماس أثار رد فعل غاضبا من القوميين في تكساس، فميلر قال في برنامجه الإذاعي في "تكساس نيوز" إن مجموعته "ستخوض حربا مع الحزب الجمهوري في تكساس".واتخذ الانفصاليون في تكساس الطريق التشريعي، فممثل الولاية -آنذاك- بريان سلاتون تقدم في آذار (مارس) 2023 مشروع قانون يدعو إلى إجراء استفتاء حول "ما إذا كان ينبغي على الولاية التحقيق في إمكانية استقلال تكساس أم لا".هذه التحركات أثارت اهتماما متزايدا بما يمكن أن يحدث إذا صوتت تكساس لتصبح جمهورية مستقلة مرة أخرى، ففي مقابلة مع مجلة "نيوزويك" الأميركية جادل ميلر بأن "Texit" هي الترياق للنظام الفيدرالي الفاشل.ميلر أضاف "النظام الفيدرالي معطل وسكان تكساس يدفعون الثمن، من المنطقي أكثر أن تستقل تكساس"، وألقى باللوم على الحكومة الفيدرالية في ارتفاع أسعار الغاز، إلى جانب زيادة الدين الوطني، مضيفا "لو كان من الممكن إصلاحه لكان قد تم إصلاحه".كيف تبدو ولاية تكساس المستقلة؟ويتصور ميلر إجراء استفتاء ناجح على الاستقلال يؤدي إلى عملية تفاوض بين أوستن وواشنطن، تنتهي بدولتين مستقلتين لكن مرتبطتين ارتباطا وثيقا. قائلا: "بمجرد التصويت بالإيجاب لن يتغير شيء على الفور، سيبدأ سكان تكساس عملية للتحرك نحو الاستقلال تتضمن تغييرات في دستور ولايتنا، والقوانين التي تتبع التغييرات الدستورية، وتقييم وتنفيذ المواثيق والمعاهدات الدولية، والاتفاقيات والتفاوض بشأن القضايا مع الحكومة الاتحادية".ويأمل دانييل ميلر، رئيس الحركة القومية في تكساس، في إعادة الولاية إلى دولة مستقلة كما كانت قبل عام 1845، قائلا: "إذا اتبعت الحكومة الفيدرالية سياستها التي استمرت قرابة قرن من الزمن في احترام حق تقرير المصير، فإننا نتوقع أن تكون العلاقة مع بقية الولايات المتحدة ودية وتعاونية".وقال ميلر لمجلة نيوزويك إن تكساس "ليست ملزمة بدفع جزء من الديون المتراكمة على النظام الفيدرالي"، واقترح أن قبول ولاية تكساس المستقلة لحصة سيعتمد على المفاوضات مع واشنطن بشأن الأصول الحكومية الحالية، بما في ذلك ما ستحصل عليه من الحكومة الفيدرالية".وتصاعدت التوترات في العاشر من الشهر الحالي بين تكساس والسلطات الفيدرالية بشأن الهجرة، حيث منع الحاكم غريغ أبوت مسؤولي الجمارك والحدود والحماية من القيام بدوريات في شيلبي بارك في إيجل باس، وهي نقطة ساخنة للعبور من المكسيك.وفي 12 من ذات الشهر غرقت امرأة وطفلان أثناء محاولتهم عبور نهر ريو غراندي مقابل إيجل باس. وبعد يومين، أرسلت وزارة الأمن الداخلي خطاب وقف وكف إلى المدعي العام في تكساس كين باكستون يمنح سلطات الولاية مهلة حتى 17 الشهر الحالي للسماح بالوصول الفيدرالي إلى الموقع، أو مواجهة إجراءات قانونية محتملة. وردا على ذلك، رفض باكستون التراجع، وتعهد مكتبه بأن "تكساس لن تستسلم لسياسات بايدن المدمرة بشأن الحدود المفتوحة".نزاعات قانونيةويكاد يكون من المؤكد أن أي محاولة للانفصال من شأنها أن تؤدي إلى نزاعات قانونية حادة، حيث حكمت المحكمة العليا في قضية تكساس ضد وايت عام 1869 بأن مغادرة الولاية للاتحاد غير دستوري. ويعارض ميلر هذا الرأي قائلاً: "تدرج المادة 1 القسم 10 من دستور الولايات المتحدة جميع الإجراءات المحظورة على الولايات. والانسحاب ليس موجودًا في تلك القائمة. لذلك، بموجب التعديل العاشر للدستور، لا يوجد حظر دستوري صريح يعني أنه حق محفوظ للولايات والشعوب".ونقلت مجلة "نيوزويك" عن البروفيسور مات كفورتروب، السياسي والمحامي الأميركي قوله، إن قضية تكساس "تستند إلى اجتهادات قضائية رديئة إلى حد ما ويمكن أن تنقضها المحكمة العليا".وقال أحد الخبراء للمجلة إن تكساس "ربما تكون المكان الوحيد في أميركا الذي يتمتع بهذا الشعور بالهوية" الذي يرتبط عادة بدولة مستقلة.وعندما سُئل السيناتور تيد كروز عن استقلال تكساس في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، قال إنه "ليس مستعدًا للتخلي عن أميركا بعد، لكن إذا أنهى الديمقراطيون التعطيل، وإذا دمروا البلاد بشكل أساسي، وإذا حشدوا المحكمة العليا، إذا جعلوا العاصمة ولاية، وإذا قاموا بإضفاء الطابع الفيدرالي على الانتخابات، وإذا قاموا بتوسيع نطاق تزوير الناخبين بشكل كبير، فقد نصل إلى نقطة يصبح فيها الأمر ميؤوسًا منه". وأضاف: "إذا حدث ذلك، فأعتقد أننا سنأخذ وكالة ناسا، ونأخذ الجيش، ونأخذ النفط".-(وكالات)