هل تنجح "البالونات" بمواجهة سياسة الاحتلال في تعمد تجويع الغزيين؟

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عواصم - وكأن الصواريخ والقذائف وهدم المجمعات السكنية على رؤوس قاطنيها وقتل وجرح عشرات الآلاف لا يكفي، فيواصل الاحتلال الصهيوني حرب تجويع ممنهجة بحق من بقي حيا في قطاع غزة المحاصر، بدعم أميركي وغربي واضح.وعلى الرغم من تأكيد القاهرة أن معبر رفح مفتوح ولم يغلق قط، فإن شاحنات الإغاثة لا تستطيع الدخول إلى القطاع عبر المعبر الذي قصفه الاحتلال مرات عدة، في رسالة واضحة بأنه لن يسمح بدخول أي مساعدات من دون إذنه.وتحدث كثير من الغزيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن التفاصيل المرعبة للتجويع الممارس بحق أهل غزة، حيث اشتكى كثيرون من غياب حتى ما يسد رمق الناس ويبقيهم على قيد الحياة.بل إن جيش الاحتلال يحرص على استهداف المدنيين أثناء بحثهم عن الطعام والماء، وقصفهم في "طوابير" المخابز وفي الأسواق.وسبق لـ"المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" أن أكد أن إسرائيل صعدت بشكل حاد من "حرب التجويع" التي تمارسها بحق المدنيين في القطاع كأداة للإخضاع.فقد استهدفت بشكل مباشر المخابز والمصانع والمحال التجارية والأسواق ومحطات وآبار وخزانات المياه، وقصفت المولدات الكهربائية ووحدات الطاقة الشمسية، التي تعتمد عليها المرافق الحيوية من منشآت تجارية ومطاعم ومؤسسات مدنية، للحفاظ على الحد الأدنى من عملها، في ظل انقطاع تام للكهرباء ونفاد الوقود.شابة أميركية تقول "لقد رأيت بيسان وهي تأكل برتقالة وتقول إنها وجبة إفطارها، هذا أمر لا أستطيع تجاهله".وتوضح ميغان رايس، الشابة الأميركية التي تتألم لضحايا مجازر الاحتلال في غزة، وتعجبت لثبات أهلها، أنها فكرت في حل قد يساعد بعض الغزيين على مواجهة حرب التجويع الممنهجة الممارسة ضدهم، ويتمثل في إرسال بالونات طعام إليهم، تتحدى الحصار الخانق المفروض عليهم، وعجز شاحنات المساعدة عن الدخول عبر معبر رفح.ودشنت رايس حملة لقراءة القرآن الكريم داخل الولايات المتحدة، ثم ما لبثت أن أعلنت اعتناقها الإسلام.أما بيسان فهي ناشطة من غزة، اشتهرت إلى جانب نشطاء آخرين في العالم أجمع بمقاطع الفيديو والصور التي تنشرها على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تكشف تفاصيل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، بدعم أميركي وغربي.وأضافت رايس، في مقطع فيديو على حسابها بمنصة تيك توك، "لا تسخروا من مقترحي"، "فقد رأيت هذا الحل وقد طبقه ناشطون في كوريا الجنوبية لتقديم المساعدة لسكان في كوريا الشمالية".وبالفعل، اتبع ناشطون كوريون جنوبيون ضمن تنظيم "محاربون من أجل كوريا شمالية حرة" هذا الحل خلال سنوات لتقديم مساعدات إلى أبناء جلدتهم في كوريا الشمالية المجاورة، في ظل الانقطاع الكامل للعلاقات بين البلدين اللذين يعيشان تحت تهديد اندلاع حرب في كل وقت وحين.وتتلخص الفكرة في استخدام بالونات بلاستيكية بسيطة لحمل مساعدات أساسية، من غذاء ودواء، وإطلاقها باتجاه كوريا الشمالية.واستخدم "محاربون من أجل كوريا شمالية حرة" بكثرة هذه الوسيلة خلال فترة كورونا، حيث أرسلوا عشرات آلاف الأقنعة الواقية والأدوية والفيتامينات في تلك البالونات لتصل إلى داخل كوريا الشمالية.ويجرم القانون في كوريا الجنوبية منذ عام 2020 إرسال منشورات أو مساعدات غير مرخصة عبر الحدود، ويعاقب على ذلك بالسجن لمدة أقصاها 3 سنوات، أو غرامات قد تبلغ 27 ألفا و400 دولار.وبالنسبة لميغان رايس، فإن مقترح استنساخ تجربة نشطاء كوريا الجنوبية مع غزة قد يبدو بالنسبة للبعض بسيطا أو ساذجا، لكنه على الأقل خطوة تستحق أن يفكر فيها، فالأهم هو أن تصل المساعدات لمن يحتاجها وبأقصى سرعة وبأي طريقة، وتتأكد إسرائيل أن حرب التجويع لن تنجح في إخضاع الفلسطينيين.وكان برنامج الأغذية العالمي قال إن الجوع ينتشر بشكل واسع في أنحاء قطاع غزة وإن الناس يشعرون بيأس متزايد في محاولة إيجاد الغذاء لإطعام أسرهم. وقال البرنامج أن حالات الجفاف وسوء التغذية تتسارع بشكل كبير في القطاع.ويظهر رصد أجراه البرنامج، أن ما بين 83 و97 % من الأسر لا تستهلك ما يكفي من الطعام، وفي بعض المناطق ذكرت ما يصل إلى 90 % من الأسر عدم تناول أي غذاء طيلة يوم وليلة كاملين، 18 % من تلك الأسر مرت بتلك الظروف لأكثر من 10 أيام.من جهته كان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال إن الاحتلال صعد بشكل حاد من حرب التجويع التي يمارسها بحق المدنيين في قطاع غزة لمفاقمة الوضع المعيشي الذي وصل لمستويات كارثية، كأداة للإخضاع في إطار عدوانه المتواصل.وأبرز المرصد اتخاذ حرب التجويع من قبل كيان الاحتلال منحنيات في غاية الخطورة، بما في ذلك قطع كافة الإمدادات الغذائية وقصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه.-(وكالات)