هل تنجح المغريات بجلب مهاجرين يهود جدد لفلسطين المحتلة لتعويض الفارين؟

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القدس المحتلة- أصبحت الهجرة العكسية تسبب قلقا دائما لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، فمنذ "طوفان الأقصى" غادر الآلاف من اليهود الأراضي المحتلة، لبلدان أخرى يحملون جنسياتها أو إلى بلدان وافقت على إقامتهم، حسب إحصاءات رسمية للكيان لم يذكر أعدادهم.ولمواجهة هذا الكابوس أعلن وزير الهجرة والاستيعاب لدولة الاحتلال، أوفير سوفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خطة خاصة لتشجيع استقدام اليهود من أنحاء العالم وتوطينهم في المناطق الحدودية بالجليل الأعلى و"غلاف غزة" والضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر الاعلان عن امتيازات خاصة ومكافآت مالية للمهاجرين.وتأتي هذه الخطة في محاولة لجذب اليهود في ظل تراجع معدلات هجرتهم الملحوظة إلى فلسطين التاريخية خلال عام 2023، إذ وصل إلى إسرائيل أكثر من 45 ألف مهاجر، وهو انخفاض بنسبة 40 % مقارنة بعام 2022 حيث استُقدِم أكثر من 76 ألف مهاجر.وجاءت كذلك بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وما تبع ذلك من إخلاء لمستوطنات غلاف غزة، وفي ظل استمرار استهداف المقاومة الفلسطينية لتل أبيب والمدن الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بالصواريخ.وعلى مدار 7 عقود، ظلت حكومات الاحتلال المتعاقبة تحشد رموزها وقادتها وأبواقها الإعلامية لاستقطاب مزيد من اليهود إلى إسرائيل، إلا أنه في السنوات الأخيرة ظهر ما يسمى بالهجرة العكسية، وهم الذين يغادرون إسرائيل لدول أخرى.ووصل عدد اليهود الذين غادروا كيان الاحتلال بنهاية 2020 إلى 756 ألفا ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، ثم ارتفع العدد إلى 900 ألف بنهاية العام الماضي، وفقا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.ووفق القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن عددا كبيرا من الإسرائيليين قدّموا طلبات لجوء إلى البرتغال بعد طوفان الاقصى، بعد إعلانها السماح لليهود بالحصول على تأشيرات لجوء، بشرط حملهم جواز سفر إسرائيليا.بينما كشف موقع أخبار تأشيرة شنغن الأوروبي، عن زيادة إقبال الإسرائيليين على طلبات الحصول على الجنسية البرتغالية بنسبة 68 %، والفرنسية بنسبة 13 %، والألمانية بنسبة 10 %، والبولندية بالنسبة نفسها.ووفق صحف دولة الاحتلال، فإن السبب الأبرز لهذه الهجرة العكسية، هو فقدان الإسرائيليين شعور الأمان بسبب تزايد عمليات المقاومة الفلسطينية، يلي ذلك أسباب سياسية؛ أبرزها: تخوف الإسرائيليين من اعتماد حكومة بنيامين نتنياهو على أحزاب التيار الديني واليمين المتطرف.وتبدي الوكالة اليهودية المسؤولة عن الهجرة، مخاوفها من استمرار تراجع أعداد المهاجرين إلى إسرائيل خلال العام الحالي، وذلك رغم ارتفاع الملفات والطلبات منذ اندلاع معركة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، والتي فتحت لحاملي "شهادات الحق بالعودة" في الدول الأوروبية وأميركا، والمهتمين بالهجرة إلى إسرائيل، وذلك بزعم الارتفاع الحاد في حوادث "معاداة السامية".ووفق بيانات وزارة الشتات والمنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية، منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) حتى نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، تم استقدام ما يقرب من 7 آلاف مهاجر جديد إلى إسرائيل، نسبة كبيرة منهم من الشباب الذين تجندوا للجيش الإسرائيلي، وشاركوا بالحرب على غزة أو آباء وعائلات الجنود الذين قتلوا خلال المعارك بالقطاع.ولمواجهة التراجع في معدلات الهجرة اليهودية بسبب الحرب، جاء الإعلان عن الخطة الخاصة لاستقدام اليهود خلال العام الحالي، وأسمتها حكومة الاحتلال"سفينة اللاجئين"، ورصدت لها ميزانية أولية بقيمة 170 مليون شيكل (46 مليون دولار)، وتهدف الخطة إلى التحفيز لتنفيذ فعلي لطلبات الهجرة، وتشجيع حملات هجرة كبيرة لليهود من أنحاء العالم إلى إسرائيل.وكجزء من الخطة، سيتُقدَّم الحكومة عدا الامتيازات والاموال حلول للمهاجرين وعائلاتهم في المجالات التعليمية، والأكاديمية، وفرص العمل، والمساعدة على الإيجار، مع إعطاء الأولوية لمن يوافق من المهاجرين على الاستيطان بالضفة الغربية والنقب والجليل الأعلى.تأتي هذه الخطة في وقت فشلت فيه حكومة الإحتلال بإعادة الأمن الشخصي لمواطنيها وخاصة في المناطق الحدودية وجبهات القتال، وبحسب "هيئة الطوارئ الوطنية" في الكيان المحتل، فقد تم حتى الآن إجلاء حوالي 125 ألف إسرائيلي من البلدات الجنوبية في "غلاف غزة" والشمالية في الجليل الأعلى، ونُقِلُوا إلى الفنادق وغرف الضيافة بتمويل من الوزارات الحكومية ذات الصلة.وبحسب بيانات وزارة الأمن في الكيان، منذ بداية الحرب مع حزب الله، تم إجلاء 61 ألف ساكن من الشمال والجليل الأعلى. ووفق وزارة المالية، فإن تكلفة إخلاء السكان في الشمال والجنوب حتى نهاية الشهر ستبلغ 5.6 مليار شيكل (1.5 مليار دولار)، منها 2.3 مليار شيكل لإخلاء سكان الشمال.وفي هذه الأثناء، يتسع نطاق الدمار في الشمال والجليل الأعلى، حيث أظهر تقرير لصحيفة "دي ماكر"، أن 427 منزلا في الشمال أصيبت بنيران حزب الله، منها 80 أصيبت بشكل مباشر، وهناك مستوطنات عديدة تتعرض لقصف مكثف بنيران المضادات الجوية، وتعاني دمارا كبيرا وأضرار جسيمة.-(وكالات)