هل تنجح جنوب أفريقيا في تثبيت تهمة الإبادة على إسرائيل؟

اضافة اعلان

لاهاي- في ظل الاشادات بمرافعة جنوب أفريقيا بدعواها ضد الاحتلال التي قدمتها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي والتي عقدت أولى جلساتها بخصوصها أول من أمس، تسري تساؤلات فيما إذا كانت جنوب أفريقيا ستنجح في تثبيت التهم الواردة في لائحة الدعوى بحق الاحتلال؟واعتمد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تأسست في أعقاب "المحرقة"، وتنص على منع جميع الدول من تكرار مثل هذه الجرائم، وطالب الفريق المحكمة العليا في الأمم المتحدة بإصدار أمر طارئ بتعليق الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.وأشار المحامون إلى عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من 3 أشهر، والذين تجاوز عددهم 23 ألف شخص، إلى حين وقت عقد الجلسة، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن أزمة النزوح وانعدام مقومات العيش الأساسية.وقدم المحامون أدلة على الإبادة الجماعية، تتمثل في صور الأعلام الإسرائيلية الموضوعة على أنقاض منازل المدنيين المدمرة جراء القصف العشوائي والمقابر الجماعية للفلسطينيين، فضلا عن تصريحات قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين.وقالت المحامية التي تمثل جنوب أفريقيا عادلة هاشم لمحكمة العدل الدولية إن "إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي تضمنت القتل الجماعي للفلسطينيين في غزة"، مشيرة إلى أن "إسرائيل نشرت 6 آلاف قنبلة في الأسبوع، ولم يسلم منها أحد، بمن فيهم الأطفال حديثو الولادة، ووصف رؤساء الأمم المتحدة غزة بمقبرة الأطفال".وأكد المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا زين دانغو في تصريحات صحفية أنهم سيقومون بصياغة مطلب فوري متمثل في "وقف إطلاق النار ووضع حد للهجمات"، فضلا عن ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.من جانبه، أشاد زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن بالملف (دعوى جنوب أفريقيا) "المثير للإعجاب" لأنه "تم إعداده بعناية فائقة، وتناول ما تنص عليه اتفاقية مناهضة التعذيب التي انتهكتها الحكومة والجيش الإسرائيلي"، على حد تعبيره.وذكر كوربن، أن الوفد القانوني تطرق إلى "التصريحات التي أدلى بها كبار السياسيين، بمن فيهم بنيامين نتنياهو، حيث أوضحوا نيتهم طرد الفلسطينيين، وقالوا إنه لا يوجد مدنيون أبرياء في قطاع غزة".من جهته، أكد المحامي في القانون الدولي طيب علي، الذي حضر جلسة الاستماع، قوة الدعوى التي سلطت الضوء على التفاصيل التاريخية التي أدت إلى ما نعيشه اليوم "وتكمن أهمية ذلك في تقديم فهم حقيقي لما يفعله الاحتلال بالضبط على أرض الواقع".من جهته قال الخبير في القانون الدولي الدكتور سعد جبار إن مرافعة فريق دفاع الاحتلال أمام المحكمة أمس، بدت ضعيفة للغاية، وبها ثغرات كبرى، متوقعا إصدار المحكمة تدابير احترازية خلال أسابيع.وأوضح أن ممثل الدفاع الإسرائيلي كشف عن ضعف واضح خلال الرد على دعوى جنوب أفريقيا في لاهاي، مشيرا إلى أنه كرر التصريحات الرسمية لنتنياهو، بأنه من حق تل أبيب الدفاع عن نفسها ومواطنيها.وأشار جبار إلى أن محامي الدفاع الرئيسي لإسرائيل أعطى انطباعا أن تل أبيب ستطالب بعدم "اختصاص للمحكمة"، وهناك مؤشرات واضحة بأنها ستحاول بكل جهدها ألا تسمح للدعوى أن تمر للنظر في جوهرها من خلال الطعن بأسباب شكلية وعدم استيفاء جنوب أفريقيا لشروط الدعوى.ولفت إلى أن إسرائيل تحاول الادعاء أنه لا يوجد وجه لدعوى الإبادة الجماعية من الناحية الشكلية، كما أنه ليس من حق المحكمة أن تأمر إسرائيل بالمرحلة الحالية بإجراءات مؤقتة، مؤكدا أن هذا أكبر تخوف لديها.ونبه جبار إلى أن الدفاع الإسرائيلي يريد مطالبة المحكمة بشكل غير مباشر بأنه لا اختصاص لها بإصدار إجراءات مؤقتة، لكنه استدرك بالقول إن المحكمة لن تقبل مطلب إسرائيل، وستنظر بطلب جنوب أفريقيا، ولن تجد مفرا سوى بإصدار تدابير احترازية.وفي حال حدث هذا وفق جبار فإنه يعتبر انتصارا حقيقيا، ويزيد الضغوط إقليميا وعالميا على إسرائيل، وسيجد حلفاء الأخيرة أنه من الصعب الاستمرار بدعمها، لأن محكمة العدل الدولية منبر قضائي قوي ولديها نفوذ كبير.من ناحيته، قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي بعد خروجه من جلسة محكمة العدل الدولية إن هذا الملف "يضع إسرائيل في حرج كبير، والقضاة اليوم أمام مسؤولية تاريخية، فإذا لم يأخذوا القرار الصحيح ويقوموا بالإدانة أو على الأقل طلب وقف الحرب، فإنهم سيرتكبون جريمة في حق الإنسانية بأكملها".أما المحامي ومدير "المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين" في لندن طيب علي، فقال أنه بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يندرج الدفاع عن النفس تحت المادة (51) التي تنص على أن الدولة تستخدمه لحماية نفسها من دولة عدوانية، "لكن الوضع في غزة مختلف تماما، لأن إسرائيل هي القوة المحتلة، وأن الفلسطينيين هم الذين يدافعون عن أنفسهم"، وبالتالي، لا يعتمد على أن ما حدث يوم السابع من تشرين الأول ( أكتوبر)، "مهما كان شنيعا أو سيئا"، يبرر ما فعلته إسرائيل طيلة الأشهر الماضية، واصفا العدوان الإسرائيلي بـ"الرد الانتقامي".وهنا تساءل "كيف سيكون من المنطقي أو العقلاني أن يتم الرد على مقتل 1200 شخص ونحن نعلم أن الرقم أقل من ذلك، بإبادة 27 ألف شخص؟".-(وكالات)