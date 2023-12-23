السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هل تنقذ المقاومة الفلسطينية الاحتلال الغارق بمستنقع غزة بهدنة جديدة؟

جانب من عملية تبادل أسرى سابقة بين حماس والاحتلال الصهيوني-(وكالات)
جانب من عملية تبادل أسرى سابقة بين حماس والاحتلال الصهيوني-(وكالات)
عواصم - أمام اقتصاد شبه منهار لولا الدعم المادي والمعنوي والعسكري الأميركي لأصبح في الحضيض، وأمام فشله في تحقيق أي من أهدافه، وأمام وضع داخلي منقسم ومترد، وأمام ضغط ذوي الأسرى لدى حماس، يعاود الاحتلال اللعب على وتر الهدن الذي يدعي أنها إنسانية بعد تجرده منها في عدوانه الشرس على قطاع غزة المستمر منذ 75 يوما.اضافة اعلان
وتارة يلجأ الاحتلال الى تصريحات على لسان مسؤولين بشأن هدنة جديدة، وتارة الى رئيس الدولة، وتارة الى وسائل الإعلام، أو عبر وكيله الأميركي، أو الوسطاء وأبرزهم قطر ومصر، ويسرب مغريات بهدن مؤقته تارة لأسبوع وبعدها أسبوعين، ومصادر قالت أنه مستعد لهدنة لمدة شهر، ولا ترى المقاومة الفلسطينية في غزة أي فائدة ترجى من تلك العروض الا من تعميق جراج الغزيين وتأجيل العدوان الشرس والذي عاد في كل مرة بعد الهدنة أشد لؤما وشراسة من ذي قبل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في أن الاحتلال يسعى إلى إطلاق سراح 40 أسيرا  بمن فيهم جميع النساء والأطفال والمسنين الذين بقوا عند حماس. وفي المقابل، تعليق العمليات البرية والجوية في قطاع غزة لمدة أسبوع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع".
وتقول الصحيفة أن رفض حماس جاء لسببين:
أولا: - تحقيق أكبر قدر ممكن من التنازلات فيما يتعلق بتبادل الأسرى لأن المفاوض الصهيوني حصر مطالبه بإطلاق سراح 40 أسيرا صهيونيا بمن فيهم جميع النساء والأطفال والمسنين الذين بقوا عند حماس. وفي المقابل، يعلق جيش الاحتلال العمليات البرية والجوية في قطاع غزة لمدة أسبوع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع".
ولكن حماس تريد الاعتماد على أعداد الأسرى الفعلية لديها في صفقة تبادل يتم التفاوض على تفاصيلها بعد وقف إطلاق النار.
مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ليس كل من شملتهم القوائم هم من المدنيين، إذ إن من بينهم مجندات ومتقاعدون عسكريون، وقد أدرجتهم حماس في قوائم الأسرى العسكريين التي سيكون ثمن إطلاق سراحهم ضمن صفقة كبرى تؤدي إلى تبييض السجون.
ثانيا:- عدم منح جيش الاحتلال المتوغل في القطاع، الوقت الكافي والظروف الملائمة لإعادة تنظيم وتموضع لواء جولاني الذي تم سحبه من موقع العمليات في القطاع، وفق تصريحات قادة جيش الاحتلال الذي فقد بوصلته.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
متظاهرون يحتشدون في أحد شوارع لندن أمس تنديدا بالعدوان على غزة - (وكالات)

الاستيطان يرى بالعدوان على غزة فرصة تاريخية للتوسع

منذ 24 دقيقة
جيش الاحتلال في غزة-(وكالات)

كتاب غربيون: آن الوقت لانسحاب الاحتلال من غزة

منذ 24 دقيقة
جندي من قوات الاحتلال

مقتل 5 ضباط وإصابة 44 عسكريا إسرائيليا في معارك غزة

منذ 26 دقيقة
نجوم أتراك كثر عبروا عن دعمهم لفلسطين وقطاع غزة تحديدا

اليونيسف: 335 ألف طفل مهددون بالوفاة في غزة بسبب انعدام الأمن الغذائي

منذ2 ساعة
صحفي استشهد في حرب غزة

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 99

منذ2 ساعة
1703347082349

ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 20258

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

مم أخاف؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

توظيف مقصود لخسائر الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

المغالطة في فهم "الحضارة"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

المنح الخارجية في موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

ملهى الرعيان

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات |منذ 24 دقيقة
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات |منذ 24 دقيقة
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
 