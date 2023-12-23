هل تنقذ المقاومة الفلسطينية الاحتلال الغارق بمستنقع غزة بهدنة جديدة؟

اضافة اعلان

عواصم - أمام اقتصاد شبه منهار لولا الدعم المادي والمعنوي والعسكري الأميركي لأصبح في الحضيض، وأمام فشله في تحقيق أي من أهدافه، وأمام وضع داخلي منقسم ومترد، وأمام ضغط ذوي الأسرى لدى حماس، يعاود الاحتلال اللعب على وتر الهدن الذي يدعي أنها إنسانية بعد تجرده منها في عدوانه الشرس على قطاع غزة المستمر منذ 75 يوما.وتارة يلجأ الاحتلال الى تصريحات على لسان مسؤولين بشأن هدنة جديدة، وتارة الى رئيس الدولة، وتارة الى وسائل الإعلام، أو عبر وكيله الأميركي، أو الوسطاء وأبرزهم قطر ومصر، ويسرب مغريات بهدن مؤقته تارة لأسبوع وبعدها أسبوعين، ومصادر قالت أنه مستعد لهدنة لمدة شهر، ولا ترى المقاومة الفلسطينية في غزة أي فائدة ترجى من تلك العروض الا من تعميق جراج الغزيين وتأجيل العدوان الشرس والذي عاد في كل مرة بعد الهدنة أشد لؤما وشراسة من ذي قبل.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في أن الاحتلال يسعى إلى إطلاق سراح 40 أسيرا بمن فيهم جميع النساء والأطفال والمسنين الذين بقوا عند حماس. وفي المقابل، تعليق العمليات البرية والجوية في قطاع غزة لمدة أسبوع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع".وتقول الصحيفة أن رفض حماس جاء لسببين:أولا: - تحقيق أكبر قدر ممكن من التنازلات فيما يتعلق بتبادل الأسرى لأن المفاوض الصهيوني حصر مطالبه بإطلاق سراح 40 أسيرا صهيونيا بمن فيهم جميع النساء والأطفال والمسنين الذين بقوا عند حماس. وفي المقابل، يعلق جيش الاحتلال العمليات البرية والجوية في قطاع غزة لمدة أسبوع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع".ولكن حماس تريد الاعتماد على أعداد الأسرى الفعلية لديها في صفقة تبادل يتم التفاوض على تفاصيلها بعد وقف إطلاق النار.مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ليس كل من شملتهم القوائم هم من المدنيين، إذ إن من بينهم مجندات ومتقاعدون عسكريون، وقد أدرجتهم حماس في قوائم الأسرى العسكريين التي سيكون ثمن إطلاق سراحهم ضمن صفقة كبرى تؤدي إلى تبييض السجون.ثانيا:- عدم منح جيش الاحتلال المتوغل في القطاع، الوقت الكافي والظروف الملائمة لإعادة تنظيم وتموضع لواء جولاني الذي تم سحبه من موقع العمليات في القطاع، وفق تصريحات قادة جيش الاحتلال الذي فقد بوصلته.-(وكالات)