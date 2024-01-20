هل يثمر تحرك الديمقراطيين بتغيير إستراتيجية البيت الأبيض تجاه دعم الاحتلال؟

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بعد حالة التوتر التي عاشتها العلاقات الأميركية الإسرائيلية على وقع الحرب المستمرة في غزة، وقع 5 من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على إجراء من شأنه أن يجعل المساعدات المقدمة لإسرائيل مشروطة بامتثالها للقانون الدولي.فقد قام السيناتور الديمقراطي البارز تيم كين من ولاية فرجينيا، بحشد الدعم لإجراء تعديل يمنع الرئيس بايدن من تخطي الكونغرس عندما يأمر بنقل الأسلحة إلى إسرائيل، وهي مناورة اتبعها الرئيس مرتين في الأشهر الأخيرة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".أتى هذا التحرك بعد أيام قليلة من تصويت 11 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح مشروع قانون قدمه السيناتور بيرني ساندرز يهدف إلى إجبار إدارة بايدن على فحص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل إسرائيل في غزة.وأشار التقرير إلى أن بعض الديمقراطيين أكدوا للرئيس عدم ارتياحهم من التعاطي مع الحكومة الإسرائيلية، في إشارة منهم إلى الطلبات الأميركية التي يرفض نتنياهو تنفيذها كتعديل وضع الضربات على غزة وجعلها أقل حدة وأكثر دقة.وبعد أسابيع من الدعم الأميركي لتل أبيب، برز مجلس الشيوخ ليغير تلك القاعدة، حيث اقترح عدد من الديمقراطيين البارزين إجراءات تهدف إلى محاسبة إسرائيل أو تغيير الاستراتيجية الأميركية، متوقعين ألا تحصل اقتراحاتهم على الدعم الكافي لتمريرها، وفق التقرير.كذلك لفت التقرير إلى أن الرغبة المتزايدة لدى الديمقراطيين لانتقاد إسرائيل أو الرد عليها تشير إلى تحول في سياسة الحزب منذ أن بدأت الحرب على غزة قبل 105 أيام، خصوصا بعد أن وقع أعضاء مجلس الشيوخ من الولايات المتأرجحة، بما في ذلك جورجيا وويسكونسن ومينيسوتا، على بعض هذه الإجراءات حيث تظهر استطلاعات الرأي انخفاضا ملحوظا في دعم الرئيس الاميركي جو بايدن بين الناخبين الأميركيين الشباب بشأن تعامله مع هذه القضية.وفي حين أن عددا قليلا من أعضاء مجلس الشيوخ يعبرون عن انتقادات حادة لسياسة بايدن اتجاه إسرائيل، فإن اللهجة الجديدة الأكثر تشككا تعكس قلقا متزايدا مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة واستهزاء إسرائيل مرارا وتكرارا بطلبات الولايات المتحدة بتعديل هجومها العسكري.يشار إلى أن العلاقات الأميركية الإسرائيلية كانت مرت خلال الفترة الماضية، بحالة من الانقسامات والخلافات تصاعدت حدتها مؤخرا في ما يتعلق بالحرب على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر.وأكدت التقارير الأخيرة أن هناك شعورا متزايدا داخل البيت الأبيض بأن نتنياهو لا يضع ملف إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم حركة حماس على رأس أولوياته، كما أن حالة الإحباط في واشنطن ما زالت موجودة بسبب إطالة أمد الحرب، ومن حقيقة أن نتنياهو يرفض مناقشة الواقع في قطاع غزة في اليوم التالي.ووصلت الأمور لحد أوصى فيه مقربون من بايدن بأن يعلن فقدانه الثقة بنتنياهو.وفي ذات السياق حث 60 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأميركي، أول من أمس وزير الخارجية أنتوني بلينكن على تأكيد موقف الولايات المتحدة المعارض بقوة للتهجير القسري والدائم للفلسطينيين من قطاع غزة.وأعرب النواب في رسالة لهم عن قلقهم من الخطاب المتطرف الصادر عن مسؤولين إسرائيليين ومقترحات من الحكومة الإسرائيلية تدعو للتهجير القسري للفلسطينيين خارج غزة.وكان كل من وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير قد جاهرا في وقت سابق بالدعوة إلى تهجير الفلسطينيين من غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء مستوطنات فيه.ودعا بن غفير إلى عودة المستوطنين إلى غزة بعد انتهاء الحرب، وإلى تهجير السكان الفلسطينيين لبلدان تقبل استقبالهم كلاجئين.كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن سموتريتش قوله إن "أكثر من 70 % من الجمهور الإسرائيلي يؤيد حلا إنسانيا لتشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة واستيعابهم في بلدان أخرى".وقال رئيس الوزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو بدوره إنه يعمل على "الهجرة الطوعية" لسكان غزة، ويبحث عن بلدان يمكن أن تستضيفهم، وذلك بعد طرح مقترح تهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية مع بداية الحرب.من ناحية أخرى، أصدر 16عضوا يهوديا في مجلس النواب الأميركي وجميعهم من الحزب الديمقراطي بيانا أعربوا فيه عن اختلافهم الشديد مع تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية، مشيرين إلى أن حل الدولتين هو المسار للمضي قدما.ومن بين الموقعين، على البيان، كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية جيري نادلر وكبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة جيمي راسكين والنائب آدم شيف.-(وكالات)