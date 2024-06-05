هل يسحب الحاوي نتنياهو بحله "الكنيست" آخر أرنب من الصندوق؟

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القدس المحتلة- بعد قراءة للحراك الذي يشهده الائتلاف الحكومي والمشهد السياسي والحزبي في كيان الاحتلال عقب الكشف عن خطة بايدن لهدنة في غزة، تعززت تقديرات لمحللين بأن حكومة اليمين المتطرف تتصدع من الداخل على خلفية قضايا أخرى، أبرزها قانون تجنيد الحريديم المتشددين.وأجمعت تقديرات لمحللين من الكيان المحل أن خطة بايدن التي طرحها، الجمعة الماضية، تضع إسرائيل أمام مفترق طرق بكل ما يتعلق في صفقة التبادل وسير الحرب واليوم التالي لها.وتوافقت قراءات محللين بأن نتنياهو المطالب باتخاذ قرارات حاسمة وصل إلى طريق مسدود قد يفضي إلى تفكيك حكومة اليمين المتطرف.وحطمت معركة "طوفان الأقصى" صورة الحكومة المتماسكة لليمين المتطرفبرئاسة بنيامين نتنياهو والتي بدت متينة وقوية عند تشكيلها قبل نحو عام، وساهم استمرار الحرب على غزة في إضعاف هذه الحكومة وتهديدها بالتفكك، خاصة مع إعلان خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف القتال وإعادة المحتجزين الإسرائيليين.ويعتقد محرر صحيفة "هآرتس"، ألوف بن، أن نتنياهو يسير نحو الحل الذي كان ينفعه دائما، وهو حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة، مشيرا إلى أنه يقترب من "سحب أداته الممزقة" لاحتواء الأزمات السياسية، ويقصد بذلك تفكيك الحكومة.وبرز هذا التوجه خاصة بعد قرار القاضي نوعام سولبرغ، الذي يعتبر علامة يمينية في المحكمة العليا، بضرورة تجنيد الحريديم، الأمر الذي وضع ائتلاف اليمين المتطرف أمام مفترق طرق.وأشار المحرر إلى أن حل الكنيست هي الارنب الاخير في جراب الحاوي نتنياهو لتحقيق هدفين عاجلين هما، إنجاز صفقة لإعادة المحتجزين، وإن كان ثمنها وقف إطلاق النار مع حركة حماس، وتجميد حكم المحكمة الإسرائيلية العليا الذي يُلزم الحكومة بتجنيد "الحريديم"، ليتم ترحيل هذا الملف للائتلاف المستقبلي.ولنتنياهو مكسب آخر في تبكير الانتخابات متعلق بالخلاف في معسكر اليمين بشأن وقف إطلاق النار، والتهديدات المتزايدة من شركاء الائتلاف المتطرفين بشأن تفكيك الحكومة، حيث يرى أنه بحل الكنيست لن يتمكن كل من رئيس "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش ورئيس "عظمة يهودية" إيتمار بن غفير من إسقاط الحكومة الانتقالية التي ستوافق على اتفاق بايدن ونتنياهو مع حماس.وفي مقابل ذلك، يقول ألوف بن، أن نتنياهو يرى أن كلا من الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت سيجدان صعوبة بالهروب من الحكومة الانتقالية في حال قبلت العرض الأميركي الذي يضمن عودة المحتجزين.الطرح ذاته تبناه المحلل السياسي في الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" نداف إيال، الذي يعتقد أن مستقبل حكومة نتنياهو الحالية رهينة للمواقف وللخطوات التي سيقوم بها رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، سواء بقبول الصفقة أو استمرار القتال.ويرى إيال أن أي قرار أو خطوة يتخذها السنوار ستزيد من تعقيدات المشهد السياسي بإسرائيل، وهو ما قد يدفع نحو انتخابات جديدة.وأشار المحلل السياسي إلى أن السنوار قادر في أي لحظة على الإسراع نحو التوصل إلى اتفاق، خلافا لنتنياهو الذي لا يملك مثل هذه القدرة، مرجحا أن قائد حماس في غزة "لا يريد اتفاقا بهذه المرحلة"، وأنه يركز جل اهتمامه على هزيمة الجيش الإسرائيلي واستنزافه والإيقاع به لأشهر في مستنقع رفح، والتسبب بتقويض الحكومة الإسرائيلية من الداخل.من جهته، يعتقد الكاتب في الكيان المحتل أفيف بوشينسكي، الذي شغل سابقا منصب المستشار السياسي لنتنياهو، أن خطة بايدن وضعت جميع الأحزاب الإسرائيلية -سواء من الائتلاف والمعارضة- أمام تحديات بخصوص وقف الحرب على غزة واليوم التالي لذلك.واستعرض الكاتب في مقال تحليلي نشره الموقع الإلكتروني للقناة 12 الإسرائيلية، الواقع السياسي وتجاذبات المشهد الحزبي، والسجال داخل الائتلاف الحكومي عقب الكشف عن خطة بايدن، ونهج نتنياهو بالهروب إلى الأمام خلال أشهر الحرب، بغية الامتناع عن دفع ثمن عودة المحتجزين لدى حماس.وأكد بوشينسكي أن "كل عاقل كان يعلم منذ اليوم الأول أن النصر في الحرب من جهة، وعودة المحتجزين من جهة أخرى خطّان متناقضان، ينتهي بهما الأمر إلى الاصطدام مع بعضهما البعض"، مبينا أن هناك من بالغ بالترويج إلى أن الضغط العسكري وحده هو الذي سيؤدي إلى عودة المحتجزين، لكن ذلك لم يتحقق منه شيء.وقال "وصلنا إلى لحظة الحقيقة التي نحتاج فيها إلى التوقف عن تخويف الجمهور الإسرائيلي"، مستشهدا بأن غانتس ونتنياهو يحافظان على الغموض، "لكن إلى متى؟" ويتساءل بوشينسكي، ويجيب "ربما حتى الانتخابات المقبلة، أو ربما الى أن يحدد لنا السنوار ومعهد الاستطلاعات في رفح النتائج المتوقعة للانتخابات الإسرائيلية".من جهته، قال المحلل السياسي في صحيفة "معاريف" بن كسبيت إن إسرائيل تقف على "مفترق طرق ومحطة مصيرية ومفصلية، تتعدى وقف القتال وصفقة التبادل".وأوضح المحلل أن على المجتمع الإسرائيلي أن يختار بين تشكيل حكومة صهيونية عاقلة وشجاعة، أو حكومة قوميين ومهووسين بإشعال الحرائق، بالإضافة إلى تحصين "الديمقراطية اليهودية الليبرالية المستنيرة" ضد حكومة منفصلة ومظلمة تحتكم إلى تعاليم التوراة.-(وكالات)