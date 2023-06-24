هل يضعف تمرد "فاغنر" موقف روسيا من حربها على أوكرانيا؟

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روسيا - مع تزايد الخلافات بين قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين وعدد من القيادات الروسية خاصة وزير الدفاع، تحصن الاخير وقواته في منطقتي روستوف وفورونيغ بعدما سيطر على كافة مواقعهما العسكرية ومطار روستوف أمس، وهدد بالتوجه إلى موسكو، بعد اتهامه الجيشَ بقصف مواقع لمقاتليه داخل أوكرانيا.وتعددت التحليلات بخصوص التطورات بين القيادة الروسية و"فاغنر" وتمحورت في معظمها على مدى تأثيرها على الحرب الدائرة في أوكرانيا.وفيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس في أول تعليق على تحركات "فاغنر"، إن ما يجري تمرد مسلح سيتم الرد عليه بشكل قاس، وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودلياك إن الساعات المقبلة في روسيا "ستسفر عن حرب أهلية أو انتقال توافقي للسلطة".وأضاف بودلياك في تغريدات على تويتر أنه ربما تكون هناك فترة قصيرة من السكون قبل أن تبدأ المرحلة المقبلة من "انهيار نظام بوتين"، وفق تعبيره.ورأى المسؤول الأوكراني أن ما قام به قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين من تمرد هو بداية لحرب أهلية في روسيا.ورأى أن حكومة بوتين غير قادرة على التعامل مع الأوضاع الراهنة بسبب ما وصفه بانهيار النظام.وقال بودلياك إن الانقسام بين النخب في روسيا واضح للغاية، وإنهم لن ينجحوا في التوصل لاتفاق، مضيفا أن "كل شيء بدأ للتو في روسيا ويجب أن يخسر شخص ما بالتأكيد".وتحدث المستشار بالرئاسة الأوكرانية عما سماه الصمت المذهل للنخبة في روسيا على الأحداث الجارية، مشيرا إلى أن "اللاعبين المحتملين" يختارون الآن في أي جانب سيكونون.وفي حين رفض بريغوجين اتهامات الرئيس له، وأكد أنه ورجاله لن يستسلموا، قال الرئيس بوتين في كلمة عبر التلفزيون أن ما يحدث خيانة داخلية وطعنة في الظهر، وأن "الذين نظموا التمرد المسلح ورفعوا السلاح ضد الرفاق في القتال خانوا روسيا وسيتحملون مسؤولية ذلك".وتابع أن من ينظم التمرد يحاول دفع البلد للاستسلام والحرب الأهلية.وقال بوتين إن "الذين نظموا التمرد المسلح ورفعوا السلاح ضد الرفاق في القتال خانوا روسيا والرد على ذلك سيكون صارما وقاسيا"، داعيا من نظموا ما وصفها بالجريمة للتعقل والقيام بخيار وحيد هو العودة للوطن ووقف هذه التصرفات.وتحدث بوتين عن اتخاذ إجراءات صارمة وقاصمة لإعادة الاستقرار في مقاطعة روستوف (جنوبي روسيا)، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تلقت أوامر بإعلان حالة مكافحة الإرهاب، والقوات المسلحة الروسية تلقت أمرا بتحييد أولئك الذين نظموا التمرد المسلح".ووصف الرئيس الروسي الوضع في روستوف بأنه ما يزال صعبا، وتحدث عن تفعيل نظام مكافحة الإرهاب في موسكو وعدد من المقاطعات، وقال إنه تواصل مع جميع القادة العسكريين في كل المحاور، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات لإعادة الاستقرار في روستوف.وشدد بوتين على أن روسيا تحتاج إلى وحدة جميع قواتها، قائلا إنه لن يسمح بتقسيم روسيا مرة أخرى.كما قال إن أي اضطرابات داخلية تشكل تهديدا قاتلا للدولة، وهي بمثابة صفعة للشعب الروسي، وأضاف أن روسيا تخوض قتالا صعبا من أجل مستقبلها، وهذا يتطلب ترك كل ما يضعف البلاد.ورفض قائد قوات فاغنر يفغيني بريغوجين اتهامات الرئيس فلاديمير بوتين له بالخيانة والتمرد، وقال من مقره في مدينة روستوف إن الرئيس بوتين مخطئ بشكل كبير في ما يخص خيانة الوطن، مضيفا "نحن وطنيون وأولئك الذين يعارضوننا اليوم هم الذين تجمعوا حول الحثالة"، بحسب تعبيره.وتابع قائد فاغنر أنه ورجاله لن يسلموا أنفسهم بناء على طلب الرئيس أو جهاز الأمن الفدرالي أو غيرهما.وكرر اتهاماته للقيادة العسكرية الروسية بأنها خذلت قواته أثناء قتالها في أوكرانيا.وقبيل ساعات من التمرد اتهم جنرالات روس مؤسس فاغنر بمحاولة تنفيذ انقلاب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خضم المواجهة المستمرة بينه والجيش، الذين تنازعوا منذ شهور حول تكتيكات الحرب في أوكرانيا.وكان بريغوجين أمر قواته بالتحرك من أوكرانيا إلى داخل روسيا بعد اتهامه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بإصدار أوامر بقصف قوات فاغنر داخل الأراضي الأوكرانية.وأعلن قائد قوات مجموعة فاغنر أن قواته سيطرت أمس على المنشآت العسكرية في مقاطعة روستوف (جنوبي البلاد) وهدد بالتوجه للعاصمة موسكو، وذلك في تحرك يستهدف الإطاحة بالقيادة العسكرية.في السياق، جرى تداول صور لتحصينات عسكرية يجري نشرها في موسكو، ومنها معدات يتم نقلها عبر شوارع العاصمة الروسية، وإقامة حواجز على أحد مداخل المدينة.من جهته قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف أمس إن قواته مستعدة لتقديم العون في إحباط تمرد قائد مجموعة فاغنر ولاستخدام أساليب قاسية إن لزم الأمر.ووصف قديروف الذي يعد من أبرز حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيان؛ تحركَ بريغوجين بأنه "طعنة في الظهر"، وناشد الجنود الروس عدم الاستسلام لأي "استفزازات".وتم تداول صور على بعض المواقع الاخبارية الروسية تظهر "توجه قوات أحمد الشيشانية إلى روستوف، والتي تتكون من 4 كتائب سميت "قوات أحمد" تيمّنا بالزعيم الشيشاني أحمد قديروف، قوامها 10 آلاف، وكانت نفذت عدة هجمات في مدن أوكرانية، وتعد شبه تابعة للجيش الروسي رغم ضمها متطوعين من خارج الجيش.وشهد محيط مدينة روستوف القريبة من حدود أوكرانيا، والتي دخلتها بوقت سابق أمس قوات فاغنر وسيطرت على القيادات العسكرية فيها، تبادلاً لإطلاق النار بين الطرفين.وأعلن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين عبور قواته مدينة فورونيج القريبة وتوجهها إلى ليبيتسك، ما ينذر بتوسع دائرة المواجهات، ما دفع السلطات في منطقة ليبيتسك إلى الطلب من السكان البقاء داخل منازلهم لأسباب أمنية.وأظهرت صور من المكان، مروحية روسية تستهدف مواقع لفاغنر في فورونيج، يأتي ذلك فيما اندلع حريق ضخم في مصفاة نفط بمدينة فورونيج، حيث أظهرت مقاطع مصورة سحب دخان ترتفع في سماء المدينة.من جهته قال مجلس الأمن البيلاروسي "كنا وما زلنا حليفا لروسيا ولا يمكننا البقاء بمعزل عن الأحداث التي تجري في جنوبها".وذكر مصدر مطلع أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تشاور هاتفيا مع العديد من وزراء الخارجية الغربيين حول الوضع المتصاعد في روسيا.ومن التداعيات التي نشرت أمس على خلفية المستجد الروسي، أن مدير جهاز المخابرات الروسية، "أن محاولة هز المجتمع وإشعال النار في حرب أهلية قد باءت بالفشل، مضيفا أنمحاولة التمرد العسكري هي أفظع جريمة ولا تبررها أي ميزات سابقة.وذكرت وكالة "تاس" عن مجلس الأمن الروسي أن نائب رئيس المجلس دميتري مدفيديف ومساعدوه لم يغادروا موسكو وهم على رأس عملهم.ودعا عمدة موسكو المواطنين الروس إلى الثقة بالمصادر الرسمية والتزام الهدوء.كما طالبت السلطات في مقاطعة ليبتسك الروسية، المحاذية لروستوف جنوب موسكو من السكان البقاء في منازلهم.وذكرت مصلحة السجون الروسية أن المعلومات حول أعمال شغب في مركزي احتجاز بموسكو غير صحيحة.ويرجع الخلاف الروسي مع قائد مجموعة فاغنر الى مدة من الزمن، وخصوصا القيادة العسكرية الروسية على خلفية اتهامه لموسكو بالتقصير في دعم قواته خلال حرب أوكرانيا المستمرة منذ شباط (فبراير) 2022.-(وكالات)