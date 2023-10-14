هل يفلح العرب بمنع تهجير ثالث للفلسطينيين؟

اضافة اعلان

عواصم - فيما يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تسخير حربه الأخيرة على قطاع غزة، لصالحه بتهجير ثالث للشعب الفلسطيني عبر القصف الهمجي الوحشي للمدنيين في القطاع لإجبارهم على الخروج من بيوتهم وهجران وطنهم.ولم يخجل الاحتلال بإطلاق دعواته بشكل مباشر بأن قال على لسان أكثر من مسؤول في حكومته اليمينية المتطرفة للغزيين بأن مغادرتهم الى مصر أو أي مكان آخر تضمن سلامتهم وعائلاتهم.تلك الدعوات مشابهة تماما للدعوات التي أطلقها الاحتلال المدعومة من دول غربية عديدة خلال حربي 48 و 67.في ظل تلك الدعوات عدة أسئلة تطرح نفسها فيما إذا كانت غطرسة الاحتلال ستمر دون رد فعل عربي قوي يلجمه ويحول دون مساعيه في تفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها الأصليين لصالح توسيع الاستيطان.الدعوات لإنشاء ممر إنساني أو طريق فرار للفلسطينيين من غزة، أثارت ردود فعل عربية غاضبة وحادة، خاصة من الدول المجاورة للاحتلال، تزامنا مع تصاعد عدوان الاحتلال على قطاع غزة عقب العملية التي نفذتها الفصائل الفلسطينية وقتلت خلالها جنودا من الاحتلال.فقد حذرت مصر، الدولة العربية الوحيدة التي لها حدود مشتركة مع غزة، والأردن، المتاخمة للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، من إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس الماضي "هذه قضية القضايا وقضية العرب كلها"، مضيفا من المهم أن يبقى الشعب الفلسطيني صامدا وحاضرا على أرضه".وبالنسبة للفلسطينيين فإن فكرة الرحيل أو إجبارهم على الخروج من الأرض التي يريدون إقامة دولتهم عليها تحمل أصداء "النكبة" عندما طرد الكثير من الفلسطينيين من منازلهم خلال حرب عام 1948 التي صاحبت قيام دولة الاحتلال، وفر خلالها نحو 700 ألف فلسطيني، كانوا يشكلون نصف السكان العرب في فلسطين تقريبا آنذاك، حين كانت تحت الحكم البريطاني، أو طردوا من منازلهم، ونزح الكثير منهم إلى الدول العربية المجاورة حيث يقيمون هم أو العديد من أحفادهم، وما يزال العديد منهم يعيشون في مخيمات اللاجئين، وما تزال إسرائيل ترفض الاعتراف بحقيقة أنها طردت الفلسطينيين، مشيرة إلى أنها تعرضت لهجوم من قبل 5 دول عربية في اليوم التالي لإنشائها.ودعا جيش الاحتلال أول من أمس، سكان مدينة غزة -الذين يزيد عددهم على مليون نسمة- إلى إخلاء منازلهم، والتوجه جنوبا لحمايتهم، والبقاء في المنطقة الواقعة جنوب وادي غزة، في المقابل، لكن هذا الجيش قام باستهداف قوافل النازحين الفارين جنوبا وأدى ذلك لاستشهاد 70 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 200 آخرين.وردا على ذلك، حذر جلالة الملك عبدالله الثاني من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية، أو التسبب في نزوحهم، مؤكدا ضرورة عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار، ومفاقمة قضية اللاجئين.وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أمس إن تهجير الفلسطينيين من وطنهم سيدفع المنطقة كلها نحو هاوية تعمق التصعيد وتوسع الصراع، وطالب الصفدي المجتمع الدولي بإدانة قتل المدنيين الفلسطينيين.وكان الصفدي قال بعد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، الأربعاء الماضي إن جميع الدول العربية اتفقت على مواجهة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم.من جهته ناشد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على نحو عاجل، إدانة هذه المحاولة الإسرائيلية غير العقلانية لنقل السكان، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة "المدنيون بحاجة إلى الحماية. لا نريد أن نرى نزوحا جماعيا لسكان غزة".وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إنه يرفض الترحيل والتهجير القسري للسكان من الجزء الشمالي من قطاع غزة بأمر من إسرائيل، مضيفا أنه "يشعر بالصدمة والرعب من قتل إسرائيل المدنيين وتدمير أحياء بأكملها"، داعيا لوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار ووضع حد للعقاب الجماعي لسكان قطاع غزة.الولايات المتحدة قالت هذا الأسبوع إنها تجري محادثات مع إسرائيل ومصر بخصوص فكرة الممر الآمن للمدنيين من غزة.ويشكل مصير اللاجئين الفلسطينيين إحدى القضايا الشائكة في عملية السلام المتداعية، ويقول الفلسطينيون والدول العربية إن الاتفاق يجب أن يشمل حق هؤلاء اللاجئين وأحفادهم في العودة، وهو أمر ترفضه إسرائيل دائما.وأثارت بعض التصريحات الإسرائيلية مخاوف عربية، حيث قال متحدث عسكري للاحتلال الثلاثاء الماضي إنه سينصح الفلسطينيين "بالخروج" عبر معبر رفح على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، وأصدر الجيش الإسرائيلي توضيحا يفيد بأن المعبر كان مغلقا في ذلك الوقت.ويعتبر معبر رفح البوابة الرئيسية بين سكان غزة والعالم الخارجي، بينما تؤدي جميع المعابر الأخرى إلى إسرائيل.وتقول مصر إن معبر رفح مفتوح وإنها تحاول تأمين توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، على الرغم من أن القصف الإسرائيلي بالقرب من الحدود يعرقل ذلك، كما أشارت القاهرة إلى أن حل القضية من خلال أي نزوح جماعي للفلسطينيين أمر غير مقبول.وتضرب معارضة التهجير الجديد للفلسطينيين بجذورها العميقة في مصر، إذ تضمنت معاهدة السلام مع إسرائيل قبل أكثر من 4 عقود انسحابا إسرائيليا من شبه جزيرة سيناء، لكنها لم تؤد أبدا إلى المصالحة على المستوى الشعبي.-(وكالات)