هل يقوى الاحتلال على حكم غزة عسكريا؟

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عواصم - فيما تتواصل الخلافات في مجلس الحرب الاحتلال الإسرائيلي بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع من جهة أخرى والوزير بني غانتس، يستمر بنيامين نتنياهو بإصراره على التعامل مع ما يسمى اليوم التالي في غزة بمخطط أساسه تواجد عسكري متواصل في القطاع. ويتساءل محللون عن المصير المحتمل لهذه المخطط الذي ارتبط بشعار النصر الكامل؟، والذي صاغه نتنياهو وغيره من المتطرفين، رغم تعارضه مع التوجهات الأميركية، خصوصا مع استمرار إخفاقه في تحقيق أهداف العملية العسكرية بغزة، وفقدانها للغطاء الدولي.اليوم التالي أم حكم عسكري؟لم تسمح شدة الصدمة بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، والشعور الوطني بالوحدة لأعضاء حكومة الاحتلال بإبداء اختلافاتهم حول هذا الموضوع أو غيره، ولكن الخلافات صعدت إلى السطح مع تنفيذ عملية تبادل للأسرى بين المقاومة والاحتلال في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والتي أظهرت أن الأولوية لتحرير الأسرى.غير أن العامل الأهم الذي صعد الخلافات هو استمرار فشل الاحتلال في تحقيق هدف القضاء على حماس، والفشل في تحرير أي أسير بالقوة، كما تسببت المجازر التي راح ضحيتها آلاف المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء في موجة ردود فعل عالمية مناهضة لعدوان الاحتلال، مما أفقده المصداقية عالميا، كما أثرت سلبا على المكانة الانتخابية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وعلى التحالف المؤيد للحرب الذي شكلته هذه الإدارة.ومع قرار نتنياهو مهاجمة رفح، وما رافقها أيضا من مقاومة شديدة تعرضت لها قوات الاحتلال العائدة إلى جباليا شمال غزة، تفجرت خلافات حكومة الاحتلال بإعلان يوآف غالانت أنه سيعارض أي حكم عسكري للقطاع.وتعتبر تصريحات غالانت ومن بعده بني غانتس الذي هدد بالانسحاب من الحكومة ما لم يحدد نتنياهو إستراتيجية واضحة للحرب وما بعدها- بمثابة اتهام واضح وصريح لنتنياهو بأنه يسعى لحكم غزة عسكريا، وهذا يعني استمرار بقاء قوات الاحتلال في القطاع لأشهر وربما سنوات.مبررات غالانت وغانتس في رفض ذلك واضحة، وتتعلق بالثمن الذي ستدفعه إسرائيل مقابل ذلك، مع الفشل الذي تواجهه قوات الاحتلال في تحقيق النصر الكامل، حيث أكدا أن استمرار الحكم العسكري لغزة سيكون دمويا ومكلفا وسيستمر أعواما، وأن الجيش سيحتاج في هذه الحالة لقوات هائلة، وسيتكبد خسائر بشرية فادحة تضطره لمغادرة غزة بلا رجعة.وقد كشفت صحيفة يديعوت الإسرائيلية بعد ذلك أن هذا الحكم سيكلف نحو 6 مليارات دولار، وهي كلفة لا تطيقها إسرائيل في ظل المعارضة الأميركية والدولية، والتكاليف العالية التي تحملها نتيجة الحرب، وأثرت سلبا على الاقتصاد.حماس لن تختفيمن المهم الإشارة إلى التحفيز الذي قامت به واشنطن لموضوع اليوم التالي للحرب، حيث تخوض إدارة بايدن الحرب على غزة إلى جانب مع الاحتلال، وما تزال تؤكد أهمية هزيمة حماس، لأنها اعتبرت أن تنفيذ هجوم طوفان الأقصى مثل ضربة للإستراتيجية الأميركية القائمة على تنصيب إسرائيل وكيلا لها بالمنطقة "بما يحقق الاستقرار والهدوء، وإنهاء القضية واستكمال عملية التطبيع التي بدأها الرئيس السابق دونالد ترامب"، إلا أن استمرار تمتع حماس بقوة عسكرية شكل حجر عثرة أمام استكمال مشروع التسليم الأميركي للاحتلال.تلك الحالة أقلقت الإدارة الأميركية التي تريد أن تتفرغ للصين وروسيا، واستمرار المعركة في غزة زاد القلق الأميركي وبرزت الخلافات بين واشنطن وحكومة نتنياهو على عدة قضايا، أبرزها استهداف المدنيين في القطاع، وغياب تصور لما بعد الحرب، ورفض نتنياهو أي دور للسلطة الفلسطينية، ورفض إقامة دولة فلسطينية، والإصرار على اجتياح رفح بدون ترتيب ملجأ آمن لمن نزحوا اليها من كافة مناطق القطاع.وفي ضوء تقديرات أجهزة الاستخبارات الأميركية والتي اتفقت فيها مع أجهزة أمن الاحتلال فإن تحقيق هدف القضاء على حماس لن يتحقق، وأنها لن تختفي من القطاع، وبموجب ذلك فالمطلوب هو إضعافها لدرجة لا تكون فيها قادرة على شن هجوم آخر.وحسبما تحدث مسؤول أميركي لصحيفة معاريف، فقد "تعلم الأميركيون بالطريقة الصعبة من خلال وقوعهم في الوحل الفيتنامي والأفغاني والعراقي، أنه في غياب التحرك الدبلوماسي فإن المعارك تميل إلى التحول إلى حرب استنزاف طويلة الأمد تكلّف خسائر فادحة".ولذلك لم تعد الإدارة الأميركية ترى فائدة من استمرار الحرب بالوتيرة الحالية، وتضغط على نتنياهو بالقبول بصفقة معقولة لتبادل الأسرى، والتي ستقود لهدوء مستدام، يهيئ الأجواء لترتيبات إقليمية، وقبول إشراك السلطة الفلسطينية في ترتيبات ما بعد الحرب كثمن يقدم للسعودية كي تقبل بعملية تطبيع تخدم بايدن في معركته على الرئاسة.وترى واشنطن أنه لا توجد دولة عربية تشارك في أي تصور يقوم على الحكم العسكري الذي يريده نتنياهو، وأنها لن تقبل أن تتحول إلى مقاول لدى إسرائيل وإدارة غزة وإعمارها، بينما تحتفظ إسرائيل لنفسها بحرية تنفيذ هجمات وعمليات عسكرية.خلاف على فرو الدب قبل صيدهومع مراوحة واسعة من الخلافات داخل حكومة الاحتلال، فإنه ما لم يتم التوصل لتفاهمات بين هذه الأطراف، فإن احتمالات تفكك حكومة الطوارئ ستتزايد، خصوصا مع تصاعد احتجاجات أهالي الأسرى.وصحيح أن خروج غانتس من الحكومة لن يؤدي إلى سقوطها، خصوصا أن نتنياهو سيستمر بالاحتفاظ بأغلبية 64 صوتا في الكنيست، ولكن مجرد استقالة غانتس وآيزنكوت سيؤدي إلى تفاعلات في الحكومة والشارع قد تسفر عن استقالات من الائتلاف الحاكم يؤدي إلى فقدانه الأغلبية.ومن المؤكد إن إدارة بايدن تملك أوراق ضغط على حكومة نتنياهو بالإضافة لتأثيرها على المعارضة، فهي تستطيع تأجيل المزيد من شحنات الأسلحة، التي ستؤثر على قرار توسيع اجتياح رفح، ولكن القيود الموجودة على بايدن في الكونغرس قد تمنع واشنطن من اتخاذ إجراءات عقابية كهذه.وبالتالي سيكون الضغط الأهم الفاعل على نتنياهو داخليا، مما قد يدفعه إلى إحداث تغييرات في مواقفه وفي نفس الوقت محاولة استرضاء شركائه اليمينيين، وإن كان لا يزال يحتاج لعنصر البقاء في الحكومة وتجنب تعرضه للمساءلة إن غادرها.وسيكون لاستمرار ارتكاب جيش الاحتلال مجازر بحق المدنيين مفاعيل سلبية على الساحة الدولية، وقد ظهر بعضها مع طلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت، أو مطالب وقف الحرب من محكمة العدل الدولية، وهذا سيضعف أكثر موقف نتنياهو، وقد يدفعه للتساوق مع مطالب معارضيه.غير أن المعضلة التي تواجه جميع هذه الأطراف هي أن خطة اليوم التالي تستند إلى إضعاف حركة حماس، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، بل إن المقاومة في الشمال أبدت فعالية تكافئ فعاليتها الأيام الأولى للحرب، وتستمر في إيقاع خسائر بصفوف الاحتلال، كما أنها أفشلت حتى الآن محاولات إدماج العشائر، أو بعض أطراف السلطة الفلسطينية في التحكم بتوزيع المساعدات للشعب الفلسطيني.ويدل ذلك على استمرار فاعلية منظومة السيطرة والقيادة لديها، فضلا عما يبديه مقاتلو المقاومة عموما من معنويات عالية وتصميم على القتال تكشف ما يتم نشره من فيديوهات للمواجهات مع قوات الاحتلال.ويؤكد عضو الكنيست رام بن باراك الذي شغل منصب نائب رئيس جهاز المخابرات (الموساد) الفترة من 2009 إلى 2011، ورئيس لجنة الأمن والخارجية بالكنيست بين عامي 2021- 2022، أن "حربنا في غزة بلا هدف، ومن الواضح أننا نخسرها، نعود إلى القتال في المناطق نفسها ونخسر مزيدا من الجنود، واقتصادنا ينهار، نخسر على الساحة الدولية، وعلاقاتنا مع واشنطن تنهار ولا نحقق أي نجاح".-(وكالات)