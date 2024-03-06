الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل يلقى التعديل الأميركي لوقف إطلاق النار قبولا من أعضاء مجلس الأمن الدولي؟

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
عواصم -  فيما قدمت واشنطن لأول مرة منذ بدء العدوان مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أعلن رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، عن مخططه للبقاء العسكري في غزة لمدة عشر سنوات.اضافة اعلان
وقالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة وزّعت مشروع القرار معدلا للمرة الثالثة على أعضاء مجلس الأمن الدولي، ومن وجهة نظر تلك المصادر فإن مشروع القرار يؤيد الجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق سريع وعاجل لوقف إطلاق النار الفوري لمدة 6 أسابيع في قطاع غزة، إلى جانب إطلاق سراح جميع "الرهائن" بمجرد موافقة الأطراف.
وأضافت المصادر أن مشروع القرار الأميركي المعدل يؤكد دعم المجلس الكامل لاستخدام الفرصة السانحة التي يتيحها وقف إطلاق النار لتكثيف جهود تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية، ولإحلال سلام دائم وفق القرار 2720.
وقالت واشنطن إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه.
ويحتاج مشروع القرار إلى تأييد 9 دول على الأقل لإقراره، فضلا عن عدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (أميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين).
والنسخة التي عرضتها واشنطن لأول مرة قبل أسبوعين كانت تدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن مشروع القرار المعدل المعروض حاليا على مجلس الأمن يعكس تصريحات أدلت بها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي.
والإدارة الأميركية تريد ربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، الذين تقدر إسرائيل عددهم بنحو 130.
وعرضت الولايات المتحدة مشروع القرار المعدل في مجلس الأمن، في وقت قال فيه الرئيس الأميركي جو بايدن إن مقترح وقف إطلاق النار بات بيد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الآن بعد أن وافق الإسرائيليون على مقترح وصفه بالمعقول.
وتوقع بايدن أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول شهر رمضان.
كما قالت الخارجية الأميركية أول من أمس إن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة والتغلب على العقبات أمر ممكن.
وحتى الآن ترفض واشنطن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتقول إن ذلك يخدم مصلحة حماس.
وفي مقابل دعوة واشنطن لهدنة مؤقتة، لا تزال حركة حماس تشدد على أن يفضي أي اتفاق إلى وقف نهائي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
يذكر أن واشنطن استخدمت الفيتو ضد 3 مشاريع قرارات في مجلس الأمن، آخرها مشروع قرار جزائري يطالب بوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وبررت الولايات المتحدة استخدام الفيتو ضد مشاريع القرارات التي تطالب بوقف إطلاق النار بأن ذلك قد يعرض للخطر جهود الوساطة الرامية لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى. ويأتي التعديل الأميركي للقرار في مجلس الأمن الدولي وسط التعثر الذي واجهته المباحثات الجارية في القاهرة منذ أيام، بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس، قبيل حلول شهر رمضان.
واجتمع في القاهرة خلال الأيام الماضية، في غياب وفد من إسرائيل، مفاوضون من حماس وقطر ومصر لمحاولة التوصل إلى اتفاق حول هدنة مدتها 40 يوما قبل رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل.
ويأتي مشروع القرار الأميركي أمام مجلس الأمن، في وقت يطالب فيه المزيد من كبار حلفاء الرئيس الأميركي جو بايدن في مجلس الشيوخ بأن تتصرف الولايات المتحدة بشكل مباشر لوقف الحرب في قطاع غزة أو على الأقل التخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين، حتى أن بعض المطالبين أطلق دعوات لخفض المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل.
وكشف تقرير لـ "الاسيوشيتيد برس" أن الأيام الماضية شهدت تضخم المعارضة للحرب داخل الكونغرس، التي يقودها السيناتور المستقل بيرني ساندرز ومجموعة صغيرة من الديمقراطيين التقدميين ردا على ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة.-(وكالات)
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