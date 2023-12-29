هل ينجح وفد حماس في القاهرة بإنهاء عدوان الاحتلال على غزة؟

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القاهرة - في حراك يستند لمبادرة مصرية مطروحة على الطاولة منذ عدة أيام ويستهدف وقف العدوان على قطاع غزة تجري عدة دول من بينها الأردن، مصر وقطر والولايات المتحدة، جهودا لحقن الدماء الفلسطينية، وإيجاد قواسم مشتركة بين طرفي النزاع وهما المقاومة الفلسطينية بقيادة "حماس" والاحتلال.وفي السياق وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى العاصمة المصرية القاهرة أمس لتقديم ملاحظاته بشأن المبادرة المصرية التي تنص على وقف لإطلاق النار ينهي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وأنخرط الوفد الفلسطيني في مباحثات أكدتها مصادر، الا أنه فيما يبدو لن يرشح عن فحوى تلك المباحثات أي شيء، استنادا الى تصريحات رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان الذي أكد أنه "عند ورود الردود من الأطراف المعنية، سيتم بلورة المقترح (المصري) بصورة مفصلة، وسيتم إعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي".وتأتي زيارة وفد حماس، وسط تأكيد الحركة رفضها أي صفقة لا تؤدي لإنهاء العدوان، وتزايد الضغط الداخلي على حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لحل ملف الأسرى.وقال مسؤول في حركة حماس، إنه لدى فصائل المقاومة جملة من النقاط والملاحظات بشأن تبادل الأسرى وأعداد الأسرى الفلسطينيين المقابل للإفراج عنهم، وضمانات الانسحاب العسكري بشكل كامل من القطاع.وكانت المبادرة المصرية عُرضت الأسبوع الماضي على مسؤولين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي خلال زيارات أجراها قادة من الحركتين للقاهرة.وتشمل المبادرة المصرية 3 مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات المحتجزين لدى حماس مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل لوقف الأعمال القتالية في القطاع.وكان جلالة الملك عبد الله الثاني، قد أكد والرئيس عبد الفتاح السيسي رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وللتهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.وشدد جلالة الملك خلال زيارة للقاهرة اختتمها الأربعاء الماضي على دعم الأردن الثابت لموقف الشقيقة مصر ضد أي محاولات لتهجير أهالي غزة.وجدد جلالته والرئيس المصري تأكيدهما على ضرورة تحرك العالم أجمع للضغط لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستمر، للتخفيف من الوضع المأساوي ومعاناة الأهل في القطاع.وأكد الزعيمان أن هناك مسؤولية سياسية وأخلاقية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، على النحو الذي يحفظ مصداقية المنظومة الدولية.كما أكد الزعيمان أهمية التصدي لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها أو فصلها عن الضفة الغربية.وحذر الزعيمان من تداعيات استمرار الحرب على غزة، والتي ستجر المنطقة إلى كارثة سيدفع الجميع ثمنها، مشددين على أهمية عدم توسع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.وكان رشوان قد أكد في بيان أول من أمس أن مصر طرحت إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيا لحقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة، وفق قوله.وأضاف أن "مصر تؤكد أنها لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية".ودعا كل وسائل الإعلام، لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص المقترح المصري، والعودة للمصادر المصرية الرسمية لاستيضاح كل جديد.في المقابل، قال نتنياهو خلال لقاء مع عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن إسرائيل تجري اتصالات بشأن مفاوضات إعادة الأسرى من غزة، ولكنه لا يستطيع كشف التفاصيل.وكان نتنياهو قال سابقا إن الضغط العسكري في القطاع يعد نقطة قوة في مفاوضات إطلاق سراح الأسرى، وفق تصريحاته.وقبل نحو أسبوعين، التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع لبحث استئناف المفاوضات للتوصل إلى إنهاء الحرب.من جانبه، قال المبعوث الأميركي لشؤون المحتجزين روجر كارستنز، إن قطر تلعب دورا قويا ومهما بوصفها وسيطا، مؤكدا أنها تمكنت من توظيف وزنها بالمنطقة.وأضاف أنهم يعملون على استعادة كل المحتجزين بما في ذلك رفات من قضوا في غزة.يأتي ذلك في حين تتزايد الاحتجاجات في تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة تفرج عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس، إذ انطلقت أمس مسيرة شارك فيها الآلاف وهي في طريقها إلى مقر الحكومة الإسرائيلية في القدس.كما وجه منتدى أمهات جنود الجيش الإسرائيلي رسالة رسمية إلى رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، تطالبه فيها بتوضيحات حول الأنباء التي تحدثت عن تغيير الجيش الإسرائيلي نمط عملياته البرية في قطاع غزة، وما أثير عن أن هذا التغيير بات يهدد حياة الجنود في المعارك.-(وكالات)