هل يوقف التنادي العالمي استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر؟

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عواصم - في إطار التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وسط الحرب الدائرة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تزداد الأمور تعقيدا في منطقة البحر الأحمر، حيث يصر المتمردون الحوثيون على مهاجمة سفن شحن تجارية قرب سواحل اليمن، وتحديدا في منطقة باب المندب الحيوية، دعما للمقاومة.وفي هذا السياق، أعلنت الولايات المتحدة تشكيل عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، فقد قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الثلاثاء الماضي، خلال زيارة إلى البحرين التي تستضيف مقر قيادة الأسطول الأميركي في الشرق الأوسط، إن الدول المشاركة في المبادرة التي تحمل اسم "حارس الازدهار" تضم بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا. وأعلنت اليونان، أمس مشاركتها فيها.وأوضح أن المجموعة ستعمل على تسيير دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، موضحا في بيان: "هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا".ورد زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، أول من أمس، بالتحذير من أن جماعته ستهاجم البوارج الأميركية، إذا تعرضت لاستهداف من واشنطن.وأضاف في كلمة متلفزة: "إذا كان لدى الولايات المتحدة توجه باستهداف اليمن فلن نقف مكتوفي الأيدي"، مشيرًا إلى أنهم سيجعلون "البوارج والمصالح والملاحة الأميركية هدفا لصواريخهم وطائراتهم المسيرة وعملياتهم العسكرية".وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام إن التحالف المنتظر لن يوقف عملياتها بالبحر الأحمر، التي تأتي بهدف مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مضيفا أن تلك العمليات "ليست استعراضا للقوة ولا تحديا لأحد".وتأثرت التجارة العالمية بشكل سلبي بهجمات الحوثيين، التي عطلت طريق تجارة رئيسي يربط أوروبا وأميركا الشمالية بآسيا عبر قناة السويس.وعلقت شركات كبرى، من بينها شركة النفط "بي.بي"، عمليات النقل عبر البحر الأحمر، فيما قررت شركات مثل "ميرسك" تغيير مسار شحناتها التي تمر عادة عبر قناة السويس، لتتخذ طريق رأس الرجاء الصالح في الجزء الجنوبي من قارة أفريقيا، رغم المسافة الأطول.وفي السياق رفضت أستراليا أمس طلبا أميركيا بإرسال سفينة حربية للمساهمة في حماية ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه دعم هذا التحالف.وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إن التركيز الإستراتيجي للبلاد يجب أن يظل على منطقة المحيطين الهندي والهادي، وفق تصريحات صحفية له.وأضاف مارلز الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء أن "أستراليا لن ترسل سفينة أو طائرة إلى الشرق الأوسط، لكنها ستضاعف مساهمتها بقوات في القوة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر إلى 3 أضعاف".وأوضح الوزير الأسترالي في منشور على منصات التواصل الاجتماعي أن بلاده ستساهم بـ6 أفراد إضافيين من قوات الدفاع الأسترالية في هذا التحالف البحري.من جهته، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس، عزمهم دعم عملية هذا التحالف التي تقوده الولايات المتحدة بهدف "حماية السفن التجارية" في البحر الأحمر.وقال بوريل في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن تصرفات الحوثيين في البحر الأحمر "تشكل خطرا على حرية الملاحة"، مؤكدا أن الدول الأعضاء في اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي التي عقدت اجتماعا استثنائيا، وافقت على المساهمة في التحالف.وأكد العزم على تكثيف تبادل المعلومات من خلال أسطول إضافي سيتم نشره في المنطقة، قائلا إن "هذا يظهر دور الاتحاد الأوروبي كضامن للأمن البحري، وسندعم أقوالنا بالأفعال".وشهد البحر الأحمر نحو 38 حادثا تحمل فيه الحوثيون المسؤولية منذ 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأغلب تلك الهجمات كانت قرب مضيق باب المندب، وفق ما كشفه تقرير مرفق بالخرائط من شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري.ويمر نحو 12 % من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، وهي أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، لتعبر بعد ذلك أيضا البحر الأحمر قبالة اليمن.وفي العادة، تبحر نحو 11800 رحلة شهريا عبر قناة السويس، وحوالي 393 رحلة يوميا، وفق بيانات من شركة أبحاث سلسلة التوريد "بروجيكت 44". - (وكالات)