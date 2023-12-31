هل يوقف غضب ديمقراطيين شلال الأسلحة الأميركية المتدفقة للاحتلال؟

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أثار قرار الإدارة الأميركية الموافقة على بيع أسلحة طارئة جديدة للاحتلال، المزيد من الجدل في الاوساط السياسية الاميركية.فقد انتقد السيناتور تيم كين الديمقراطي من ولاية فرجينيا، ما قال إنه تحايل وزارة الخارجية على الكونغرس في موافقتها على بيع أسلحة بقيمة 147.5 مليون دولار لإسرائيل.وطالب كين، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، بتفسير علني للأساس المنطقي وراء هذا القرار، الذي هو الثاني من نوعه هذا الشهر، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".كما عارض السياسي مع غيره من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مبيعات الأسلحة التي تقوم بها إدارة بايدن والتي تتجنب مراجعة الكونغرس.وشدد في بيان صحفي، أول من أمس على وجوب أن يتمتع الكونغرس برؤية كاملة للأسلحة التي تنقلها أميركا إلى أي دولة أخرى.ورأى أن الإطار الزمني السريع لمراجعة الكونغرس يقوض الشفافية ويضعف المساءلة.أتى ذلك بعدما صدر يوم الجمعة الماضي إعلان عن وزارة الخارجية الأميركية يقول إن البيع المقترح لقذائف مدفعية عيار 155 ملم والمعدات ذات الصلة يتوافق مع التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل والجهود المبذولة لمساعدتها على "تطوير والحفاظ على قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن النفس".من جانبه شكر نتنياهو إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن على دعمها المستمر، بما في ذلك الموافقة على بيع أسلحة طارئة جديدة، وهي الثانية هذا الشهر، ومنع صدور قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يسعى إلى وقف فوري لإطلاق النار.ويقول كيان الاحتلال إن إنهاء الحرب الآن سيعني انتصار حماس، وهو الموقف الذي تشاركه فيه إدارة بايدن، التي حثت في الوقت نفسه الكيان على بذل المزيد من الجهد لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.وكانت واشنطن قد وافقت بشكل طارئ أيضا، في 9 كانون الأول (ديسمبر)، على بيع الاحتلال ما يقرب من 14 ألف قذيفة دبابة عيار 120 ملم لاستخدامها في حربها ضد حماس في قطاع غزة.إلى ذلك كان تقرير سابق لصحيفة وول ستريت جورنال كشف أن الولايات المتحدة زودت الاحتلال بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات، وعشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى لاستخدامها في الحرب ضد حركة حماس في غزة.وفي استعراض للصحيفة، أول من أمس عن حجم المساعدات العسكرية التي زودتها الولايات المتحدة للاحتلال في عدوانه على غزة، ذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين أنه تم تزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات برأس حربي "بي إل يو-109" مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن ينفجر.وقد بدأت عملية تزويد الاحتلال بأسلحة وذخائر إضافية، تشمل 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية، بعد وقت قصير من "طوفان الاقصى" الذي نفذته حماس على بلدان غلافي إسرائيل، ولا تزال العملية مستمرة.وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة زودت كذلك أهم حلفائها في المنطقة بأسلحة حتى قبل حرب غزة، لم تفصح من قبل عن عدد الأسلحة المقدمة لإسرائيل أو عدد القنابل الخارقة للتحصينات.ويُظهر الجسر الجوي للذخائر بمئات الملايين من الدولارات، خاصة على متن طائرات شحن عسكرية من طراز C-17 تحلق من الولايات المتحدة إلى تل أبيب، التحدي الدبلوماسي الذي يواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وتحث الولايات المتحدة حليفها الأكبر في المنطقة على النظر في منع وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين أثناء إمدادها بالعديد من الذخائر.وصرح وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يوم الجمعة الماضي بالقول " لقد أوضحت أنه بعد فترة توقف، كان من الضروري أن توفر إسرائيل حماية واضحة للمدنيين، ولاستدامة المساعدات الإنسانية في المستقبل".من جملة الذخائر التي نقلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل أكثر من 5 آلاف قنبلة غير موجهة من طراز Mk82، وأكثر من 5400 قنبلة ذات رؤوس حربية من طراز Mk84 تزن ألفي رطل، وحوالي ألف قنبلة ذات قطر صغير من طراز GBU-39، وحوالي 3 آلاف قنبلة JDAM، التي تحوّل القنابل غير الموجهة إلى قنابل موجهة "ذكية"، وفقًا لقائمة داخلية للحكومة الأميركية للأسلحة التي وصفها المسؤولون الأميركيون لصحيفة وول ستريت جورنال.ويفيد المسؤولون الأميركيون أن إسرائيل استخدمت قنبلة قدمتها أميركا بحمولة كبيرة في واحدة من أكثر الضربات دموية في الحرب بأكملها، وهو الهجوم الذي أدى إلى تسوية مبنى سكني في مخيم جباليا للاجئين في غزة بالأرض، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص. وتحدثت إسرائيل عن أن الغارة قتلت أحد قادة حماس.ولفت مستشار قانوني سابق في وزارة الخارجية الأميركية إلى أنه "من المحتمل أن يكون هناك استخدام مشروع لهذه الأشياء، لتدمير المخابئ تحت الأرض.. المشكلة هي أن هناك مخيمًا ضخمًا للاجئين يضم مئات الآلاف من المدنيين فوق تلك الأنفاق عندما تسقط القنبلة. عليك أن تأخذ في الاعتبار الضرر الذي يلحق بالمدنيين".-(وكالات)