الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هنية: أي ترتيبات بغزة دون حماس وفصائل المقاومة هي وهم وسراب

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية ، ان أي ترتيبات في غزة دون حماس وفصائل المقاومة هو وهم وسراب.

واضاف هنية، انه لا يزال شعبنا ومقاومتنا يقدمان صورة مشرقة بالنضال والصمود الأسطوري.
وأكد أن معركة طوفان الأقصى ضربة مدوية للاحتلال هزت كيانه وقيادته العسكرية والسياسية.
وبين ان الصمود الأسطوري والمقاومة أنشآ تفاعلات لها ما بعدها وباتت تحالفات العدو على المحك.
وأشار أن بطولات كتائب القسام والمقاومة تتجلى وتوقع في العدو خسائر فادحة، وآخرها كان في الشجاعية وجباليا.

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وأكد أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده كان وما زال هدفا للاحتلال.
واضاف هنية اننا ندعو شعوب أمتنا العربية والإسلامية لتوسيع مساحة فعلها بما يتناسب مع حجم العدوان.
وتابع نحن على يقين أن العدوان الغاشم سوف ينتهي، وستبقى المقاومة حارسا أمينا.
وقال اننا نرحب بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينص على وقف إطلاق النار بأغلبية ساحقة، مضيفا اننا نقدر مواقف الأمين العام للأمم المتحدة ونثمن رسالته لمجلس الأمن. 


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