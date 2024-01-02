هنية: اغتيال العاروري يثبت دموية الاحتلال التي يمارسها على شعبنا

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ان جريمة اغتيال القيادي صالح العاروري في بيروت، مسا الثلاثاء ، تثبت دموية الاحتلال التي يمارسها على شعبنا بكل مكان.

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واضاف هنية، إن الشهيد الشيخ صالح العاروري، والقائد القسامي سمير والقائد القسامي عزام الأقرع، والشهيد محمود زكي شاهين، والشهيد محمد الريس، الشهيد محمد بشاشة، والشهيد احمد حمود، ارتقوا بعملية اغتيال جبانة نفذها الاحتلال في بيروت.



وأكد هنية ان اغتيال العاروري ورفاقه عمل إرهابي مكتمل الأركان ويتحمل مسؤوليته الاحتلال الصهيوني، وانتهاك لسيادة لبنان

واضاف ان دماء العاروري وإخوانه امتزجت مع دماء شعبنا في معركة القدس والأقصى.

