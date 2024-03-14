الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هنية: الميدان والمفاوضات خطان متوازيان

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية - (أرشيفية)
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية - (أرشيفية)
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء الأربعاء، إن الميدان والمفاوضات خطان متوازيان، داعيا الإدارة الأميركية إلى بذل مزيد من الجهد لوقف حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها قطاع غزة.اضافة اعلان
وأشار هنية -عبر تليغرام- إلى أن الحركة ترتكز في مفاوضاتها على عظمة الصمود وعبقرية المقاومة، وأكد أن الحركة تسعى بكل قوة لإنهاء الحرب العدوانية.
ولفت إلى أن الفرصة متاحة من أجل التوصل إلى اتفاق متعدد المراحل في حال تخلت حكومة المحتل عن تعنتها.
وأضاف هنية أن موقف الرئيس الأميركي جو بايدن، يتغير في الخطاب، ويخضع للاختبار في التطبيق.
وشدد على أن الإدارة الأميركية مطلوب منها الكثير من الأفعال لوقف حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة والشمال.
وأشار إلى أنه جراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة، ولا سيما في محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
وعن الأوضاع بالضفة الغربية، أوضح هنية، أنها تتعرض للتنكيل بهدف إشغالها عن نصرة غزة وتفريغ المخزون الإستراتيجي الذي تمثله في مشروع المقاومة والثوابت السياسية لقضيتنا.
واستدرك قائلا إن "كل هذا التنكيل والقمع لن ينجح وسوف تذروه الرياح".
وعلى مدار أشهر تحاول الولايات المتحدة ومصر وقطر التوصل لوساطة جديدة بين إسرائيل وحركة حماس تضمن وقفا لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني وتبادلا للأسرى، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض الرضوخ لأي مطالب تقدمها حماس في مسار المباحثات، ويصر على استكمال القتال.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
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