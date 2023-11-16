هنية: غزة قدمت نموذجا فريدا في التضحية والفداء لم يوجد منذ 100 عام

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، إن "غزة قدمت نموذجا فريدا في التضحية والفداء لم يوجد منذ 100 عام".

وأضاف في تسجيل مصور له، مساء اليوم الخميس، أقول لكل الذين "يساندون العدو ويمنون النفس بتغيير الواقع، إن حركة حماس متجذرة وملتحمة بشعبها".

وأشار إلى أن "كل مخططات العدو ستسقط، ولن يحقق أهدافه أو استعادة أسراه إلا بالثمن الذي تحدده المقاومة".

ونوّه إلى أن "العدو يواصل تعطيل الإرادة الدولية، ونأكد على إجبار العدو على فتح المعابر ووقف الحرب، والإقرار بحق الشعب الفلسطيني دون شرط".

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وأكد هنية أن غزة فتحت الباب واسعا للتحولات الاستراتيجية على صعيد القضية والمنطقة، مضيفا أن نصرة غزة بالمال والجهاد والسلاح يجب أن تتجاوز المعيقات ولا عذر لراض بالقليل والمعركة هي معركة الأمة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 41 على التوالي، بمساندة الولايات المتحدة ومرتزقة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، وتمنع دخول الماء والغذاء والوقود، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 11,500 شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة و 29 ألف جريح فلسطيني.