الجمعة 05 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هنية لبلينكن: لا أمن ولا استقرار ما لم يحصل شعبنا على حريته

س المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للتركيز خلال زيارته للمنطقة على إنهاء العدوان على غزة في طريق إنهاء الاحتلال.اضافة اعلان
وفي كلمة له وجهها لبلينكن، قال هنية "نأمل أن يكون بلينكن قد استخلص العبر من الأشهر الثلاثة الماضية وأدرك أخطاء واشنطن في دعمها للاحتلال".
وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس "نتمنى من المسؤولين بالدول العربية والإسلامية" التي ستلتقي بلينكن، التأكيد لواشنطن أن "استقرار منطقتنا يرتبط بالقضية الفلسطينية".
وقال هنية "لا يمكن لآلاف المجازر والدمار الرهيب تحقيق أمن ولا استقرار ما لم يحصل شعبنا على حريته ودولته المستقلة، كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
و وصل بلينكن مساء اليوم الجمعة إلى إسطنبول، محطته الأولى ضمن جولة في المنطقة محورها الحرب في غزة.
وإضافة الى تركيا واليونان، سيزور بلينكن الأردن وقطر والإمارات والسعودية ومصر، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية ضمن هذه الجولة الرابعة في المنطقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أكثر من 76 ألف نازح في لبنان جراء التصعيد على الحدود

أكثر من 76 ألف نازح في لبنان جراء التصعيد على الحدود

منذ 23 دقيقة
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وزراء في حكومة نتنياهو: مجلس وزراء الحرب لن يدوم طويلا

منذ 39 دقيقة
1704473222879206200

الاحتلال يستهدف مخيمات غزة.. و90 ألفا بين شهيد وجريح ومفقود

منذ1 ساعة
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

للأسبوع الـ13.. قيود مشددة على صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

منذ1 ساعة
مستوطنات إسرائيلية - (أرشيفية)

منذ 7 أكتوبر.. 9 بؤر استيطانية جديدة بالضفة

منذ1 ساعة
1704473222829206100

تحت التعذيب.. الاحتلال يعتقل عمالا من غزة "بشكل سري" لأسابيع

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

توسع نطاق الحرب في الإقليم

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1704383986628287500

ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

ترجمات | منذ1 ساعة
1704383986608287300

العراق بعد "المحادثات الخضراء" في "كوب 28"

ترجمات | منذ1 ساعة
33ZY2EB-highres-1699145178

نحن العرب مجبرون على استنطاق مكانتنا في العالم

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

ما وراء عودة زيلينسكي خاوي الوفاض من المساعدات الأميركية

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
دمار خلفته قوات الاحتلال جراء الهجوم على غزة-(وكالات)

‏غزة، أرض مدمرة، وشعب مثكول‏

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

‏"سنأتيكم بطوفان هادر": القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
 