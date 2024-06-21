هنية: ما جرى في 7 أكتوبر دفع أميركا للقدوم لإنقاذ الاحتلال

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، ان ما جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول شكل زلزالا ضرب أسس الكيان الصهيوني، ودفع أميركا للقدوم بشكل سريع لإنقاذ الاحتلال، خاصة الجيش الإسرائيلي.

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وأضاف هنية، ان " معركة طوفان الأقصى أعادت القضية الفلسطينية على رأس الأولويات في الساحة الدولية".

وأكد "نحن متمسكون بمطالب شعبنا وقضيتنا ونتعامل مع ذلك بمرونة".

وأشار هنية " نحن نطالب بإنهاء إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من كل قطاع غزة ولكن الاحتلال يماطل ويتأخر بردوده منذ بداية المفاوضات".

وبين ان الجميع يشاهد ما تفعله المقاومة في رفح، مضيفا ان المقاومة وبعد 9 أشهر تقاوم في كل محاور القتال بقطاع غزة.

وأكد "اننانعمل مع محاور المقاومة في كل الجبهات لردع وصد العدوان عن قطاع غزة".-(وكالات)