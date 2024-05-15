هنية يؤكد على ضرورة انسحاب الاحتلال من معبر رفح فورا

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، إن ذكرى النكبة تحل هذا العام بينما يخوض شعبنا معركة طوفان الأقصى وهي مقدمة التحرير والاستقلال.

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وأضاف هنية عبر قناة الجزيرة مساء الأربعاء، أن المقاومة في كل خطوط المواجهة بغزة توقع بالعدو الخسائر للشهر الثامن على الحرب رغم فارق ميزان القوة.



وأشار إلى أن حماس تعاطت بإيجابية مع جهود الوسطاء في مصر وقطر من أجل الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وأن تعديلات الاحتلال على المقترح الأخير وضعت المفاوضات في طريق مسدود.



وقال هنية أن الاحتلال يواصل الحرب على غزة ولا يأبه بمصير أسراه، وإن إصراره على المضي قدما في عملية رفح يضع المفاوضات برمتها في مصير مجهول.



وحول الولايات المتحدة قال هنية إن "الموقف الأميركي يواصل انحيازه للعدو والاستمرار في توفير الدعم السياسي والغطاء لحرب الإبادة ضد شعبنا."



وقال هنية: "متوافقون مع مصر على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح فورا، وأنه لا حق له بالتدخل في إدارة المعبر."

