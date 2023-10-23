هنية يبحث مع وزير خارجية إيران التطورات في غزة

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قالت حركة حماس في بيان إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بحثا خلاله سبل وقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.وفي وقت سابق الأحد، حذر عبداللهيان الولايات المتحدة وإسرائيل من أن الوضع في الشرق الأوسط قد يصبح "خارجا عن السيطرة" ما لم توقف إسرائيل "فورا الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة". وكالات