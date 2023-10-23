الإثنين 23 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هنية يبحث مع وزير خارجية إيران التطورات في غزة

23976788136121607
اسماعيل هنية
قالت حركة حماس في بيان إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بحثا خلاله سبل وقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.اضافة اعلان


وفي وقت سابق الأحد، حذر عبداللهيان الولايات المتحدة وإسرائيل من أن الوضع في الشرق الأوسط قد يصبح "خارجا عن السيطرة" ما لم توقف إسرائيل "فورا الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة". وكالات 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
759334-قصف-الاحتلال

جميع مستشفيات غزة تلقت تحذيرات من إسرائيل بالاخلاء الفوري

منذ 16 دقيقة
photo1698002712.jpeg-bd2c731a-ee86-4439-9e5a-bbd576113a01

14 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح

منذ1 ساعة
بايدن-ونتنياهو

تفاصيل المكالمة الهاتفية الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

منذ2 ساعة
1082021295_0_11_1001_574_1920x0_80_0_0_883da0fed5b139364da83cb31af039d4

حزب الله يعلن قصف 4 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

منذ2 ساعة
قصف اسرائيلي على غزة

13 شهيدا وإصابات بقصف إسرائيلي لمنزلين ومسجد في جباليا

منذ3 ساعة
قطاع غزة

574 مجزرة ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء العدوان

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تشويه سمعة الفلسطينيين لهذه الأسباب

ماهر أبو طير |اليوم

سقط قناعكم.. تعرت مواقفكم

جهاد المنسي |اليوم

على هامش الحدث

يعقوب ناصر الدين |اليوم

أولوياتنا الأردنية في ظل العدوان

سميح المعايطة |اليوم

خوارزميات المنطق الإعلامي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات | منذ5 ساعة
الدمار في غزة

غزو غزة سيكون كارثة لإسرائيل‏ ‏على أميركا الضغط على حليفتها لتتراجع عن حافة الهاوية‏

ترجمات |21 تشرين الأول 2023
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
 