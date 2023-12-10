الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هولندا ترفض ملاحقة مسؤول بتهمة إهانة المغاربة

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هولندا

قررت النيابة العامة الهولندية عدم ملاحقة جاك ميكرز، عمدة مدينة "دن بوش"، على خلفية إدلائه بتصريحات تحمل إهانة للمغاربة والمغرب، حسب ما أفادت به النيابة العامة في بيان لها.

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وقالت امرأة اعتبرت خلال الاجتماع ذاته إن "اللاجئين السوريين هم الأسوأ على الإطلاق ولا يحتاجون إلى مساعدة، وأن سوريا من بين أمور أخرى تبقى في القمة"، في إشارة إلى تربع لاجئي سوريا على قائمة المنحرفين والأجانب الذين يسببون إزعاجا للمواطنين المحليين، ورد ميكرز بالقول: "هذا غير صحيح، إنه المغرب".


واعتبر المدعي العام الهولندي أن "رئيس البلدية لم يصدر أية تصريحات تكتسب طابعا جنائيا، إذ يمكن اعتبار ما قاله بمثابة رد على إزعاج طالبي اللجوء المغاربة"، مسجلة أن "الأمر لا يتعلق بتصريح مهين يستهدف مجموعة من الأشخاص بسبب عرقهم، وإنما يتعلق الأمر بتصريح حول سلوك مجموعة معينة. وهذا لا يندرج ضمن جرائم التمييز التي يعاقب عليها القانون الجنائي الهولندي في مادته الـ137".


وأشار المدعي العام إلى أنه "تلقى ما يقارب الثلاثين شكاية ضد عمدة دن بوش تتهم الرجل بالإدلاء بتصريحات مهينة"، مسجلة أنها قررت إسقاط كل التهم الموجهة إليه بعد التقييم الذي أجراه المركز الوطني للخبرة في مجال التمييز التابع للمدعي العام في أمستردام، مشيرة كذلك إلى أن "جميع الأشخاص الذين تقدموا بهذه الشكايات سيتم تبليغهم بشكل شخصي بقرار عدم الملاحقة".


ومن المبررات التي صاغها المدعي العام في أمستردام في قراره، أن "المُتشكى منه كان يقصد المغاربة طالبي اللجوء وليس المغاربة بشكل عام.. وبالتالي، فإن الرجل لم يهاجم هؤلاء الأشخاص بسبب دينهم أو عرقهم أو معتقداتهم؛ بل بسبب سلوكهم.. وعليه، فإن هذه الأفعال لا يمكن أن تطبق معها مقتضيات المادة 137 من القانون الجنائي، ولا أية مادة أخرى من هذا القانون". وكالات 


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