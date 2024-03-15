هيئة بحرية: تقرير عن حادث جنوب غربي الحديدة باليمن

أفادت هيئة عمليات التجارة البريطانية بتلقيها تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن.



وقالت الهيئة في بيان لها: "تلقت هيئة عمليات التجارة البريطانية تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة، اليمن، وتقوم السلطات بالتحقيق".

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وأضافت: "تنصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى الهيئة".ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك بدرالدين الحوثي، عن منع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي نحو طريق الرجاء الصالح.



هذا ودعا الناطق باسم جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام شركات الشحن الدولية إلى أن أخذ التصعيد في المحيط الهندي بجدية، مؤكدا أن أي سفينة مرتبطة بإسرائيل هي عرضة للصواريخ اليمنية.



ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".



ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا في يناير الماضي، أعلن الحوثيون أنهم يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.



وأجبرت الهجمات شبه اليومية الشركات على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة يمر حول إفريقيا.