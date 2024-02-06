الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هيئة بريطانية: أنباء عن هجوم على سفينة جنوب عدن

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هيئة بريطانية: أنباء عن هجوم على سفينة جنوب عدن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة اليوم الثلاثاء إنها تلقت تقريرا عن حادث هجوم على سفينة شحن على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي عدن باليمن.

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وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الحادث ولم تقدم تفاصيل إضافية.

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، اليوم الثلاثاء، استهدافها سفينتين أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر.


وقال المتحدث باسم "الحوثيين" يحي سريع في بيان: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية.. عمليتين عسكريتينِ في البحرِ الأحمرِ الأولى استهدفت سفينة أمريكية (Star nasia ستار ناسيا) والأخرى استهدفت سفينة بريطانية (Morning Tide مورنينق تايد)، وقد تم استهداف السفينتين بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة".


وأضاف البيان: "ستقوم القوات المسلحة اليمنية بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمرِ والعربي، وذلك ضمن حق الرد المشروع على العدوان ودفاعا عن اليمن".

وأكد البيان: "على استمرارِ عمليات القوات المسلحة اليمنية العسكرية في البحرين الأحمرِ والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى رفعِ الحصارِ وإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ويأتي البيان إثر إعلان القيادة المركزية الأمريكية تدمير زورقين مسيّرين للحوثيين، وتأكيد بريطاني تعرض سفينة شحن مملوكة للمملكة لأضرار إثر هجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل اليمن.

ويستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.

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