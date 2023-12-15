واشنطن بين تصريحات الرئيس وجهود البنتاغون.. كيف نفسر ذلك؟

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عمان - الغد - في اليوم الـ70 من العدوان على غزة، تكبّد جيش الاحتلال المزيد من الخسائر البشرية في معارك جنوبي القطاع، بعد أن تعرض في اليوم السابق لضربات من المقاومة، إذ أكدت كتائب القسام قتل 36 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات خلال 72 ساعة.وبالتوازي مع استمرار المعارك في محاور عدة، واصل الاحتلال استهداف المدنيين، إذ قصف مدرسة في خان يونس تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، كما واصل التصعيد في الضفة الغربية، إذ نفذ عمليات اقتحام وحملات اعتقال جديدة.سياسيا، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الحرب على غزة ستدخل مرحلة جديدة تركز على استهداف قيادات حركة حماس.في موازاة ذلك، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين أنه يتعين الاعتراف بأن "هذه الحرب ليست حربنا في نهاية المطاف".كما نقلت الشبكة عن مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية قوله إن واشنطن ناقشت مع الإسرائيليين حماية المستشفيات في غزة، حتى تلك التي تستخدمها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق مزاعمهم.الرئيس الأميركي جو بايدن، والذي اعتاد انتقاد الاحتلال علنا، بأكثر من ملف، أبرزها القتل الجماعي والأعمى للمدنيين في غزة، يحرص وراء الكواليس على إيصال كل سبل التدمير والعدوان لكيان الاحتلال، حتى أنه خصص فريقا من الخبراء مهمته تسهيل وصول آلات التدمير بالسرعة القصوى لساحات القتل في غزة.فوفقا لسجلات استعرضها موقع إنترسبت الأميركي، يعمل البنتاغون يوميا على تسريع نقل السلاح لإسرائيل والتغلب على أي عراقيل قد تعترض هذه العملية، بأوامر من الرئيس جو بايدن.وداخل مكتب الصادرات والتعاون الدفاعي التابع للجيش، يوجد مقر برنامج خاص بإسرائيل مهمته تزويدها بالأسلحة بينما تواصل حربها على غزة، حيث يقوم كادر يسمى بـ "فريق النمر" مهمته التغلب على أي عقبات قد تعترض نقل الأسلحة للاحتلال.وحسب الموقع، فإن فريق النمر يجتمع يوميا مع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون للتغلب على أي عوائق قد تعترض وصول الأسلحة لكيان الاحتلال.و"فريق النمر" هو مجموعة متنوعة من الخبراء تعمل على الاستجابة السريعة للأزمات.ومن المفترض أن يقوم "فريق النمر" بدراسة العراقيل المحتملة والتأخير في عمليات نقل الأسلحة وتقديم المشورة للتخفيف من حدة المشكلات.المدير السابق لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، جوش بول، قال إن إنشاء فريق النمر هو خيار سياسي للرئيس بايدن لتوصيل الأسلحة إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن.وأضاف أن إدارة بايدن تقوم بكل ما تستطيع على كل المستويات من أجل تدفق الأسلحة للاحتلال رغم تصريح الرئيس الأخير حول القصف العشوائي على غزة.وأبدى بول أسفه لأن الأسلحة التي تقدمها أميركا لإسرائيل تتسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين في قطاع غزة. وقال إن "هذه لن تكون لحظة فخر بالنسبة للإدارة الأميركية".وكان بول استقال في وقت سابق من منصبه احتجاجا على استمرار تزويد أميركا الاحتلال بالسلاح لاستخدامه في قصف قطاع غزة.ووفقا لمصادر مطلعة، فإن خبراء فريق النمر أثاروا قضية الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة جراء نقل السلاح الأميركي لإسرائيل، ولكن هذه المخاوف قوبلت بعدم اهتمام من الجهات العليا التي أوصت بمواصلة العملية، وفق مصادر إنترسبت.-(وكالات)(التفاصيل ص12)