الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

واشنطن تتطلع لهدنة مؤقتة.. وغضب يجتاح شوارع الاحتلال لتجميد مفاوضات الأسرى

عائلات الأسرى الإسرائيليين يخرجون في اعصامات ضد نتنياهو
عائلات الأسرى الإسرائيليين يخرجون في اعصامات ضد نتنياهو
عواصم- فيما قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن بلاده تسعى للتوصل إلى هدنة مؤقتة في غزة كجزء من صفقة محتملة لتبادل الأسرى، شهدت شوارع الاحتلال وقفات احتجاج وغضب على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجميد المحادثات بشأن المحتجزين.اضافة اعلان
وأضاف سوليفان في تصريحات أدلى بها أول من أمس أن الهدف هو البدء بهدنة مؤقتة والبناء عليها من أجل الوصول إلى وضع أكثر استدامة.
من جهته، قال منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن واشنطن تعتقد أن مفاوضات القاهرة بشأن غزة كانت بناءة.
وأضاف في لقاء مع شبكة "سي إن إن" أن واشنطن لا تزال منخرطة ومتمسكة بالأمل أن تؤدي المحادثات إلى نتيجة إيجابية.
وفي الإطار، قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن الوزير لويد أوستن بحث أول من أمس في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت مفاوضات تأمين إطلاق سراح من وصفهم بالرهائن المتبقين لدى حركة حماس.
من جهته قال السفير الأميركي في قطر تيمي ديفيس إن بلاده تنظر بتفاؤل حذر إلى المفاوضات الجارية في مصر بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في غزة.
وأضاف ديفيس أن جهود الولايات المتحدة تتركز حاليا على التوصل إلى حل سلمي للنزاع واستحداث خطة يمكن أن تؤدي لقيام دولة فلسطينية.
وكانت القاهرة شهدت الثلاثاء الماضي جولة مفاوضات جديدة بمشاركة إسرائيلية وأميركية، وذكرت تقارير أن المحادثات لم تحرز تقدما في ظل رفض تل أبيب عددا من المطالب التي قدمتها حركة حماس في وقت سابق للوسطاء.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال أول من أمس إن على حركة حماس التنازل عن شروطها، مضيفا أنه يمكن حينها التقدم في المفاوضات.
وأضاف نتنياهو أن مفتاح إطلاق سراح بقية "المختطفين" هو مواصلة الضغط العسكري على حماس التي تطالب بأن يفضي أي اتفاق لوقف العدوان المستمر على غزة منذ أكثر من 4 أشهر.
وقالت وسائل إعلام في كيان الاحتلال إن رئيس الوزراء أمر الوفد الإسرائيلي الذي كان من المفترض أن يسافر أمس لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى في القاهرة بعدم الذهاب إلى هناك.
وفي السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو اتخذ القرار دون علم الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، مشيرة إلى أنهما سيطالبان في مجلس الحرب (أمس) بالمشاركة الكاملة في اتخاذ القرارات.
أما القناة 13 الإسرائيلية فنقلت عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه أن خلافا نشب بين النخبة السياسية والأمنية في إسرائيل بشأن مشاركة الوفد في محادثات القاهرة.
وبحسب تقديرات تل أبيب، لا يزال هناك نحو 130 إسرائيليا محتجزين في غزة، ويرجح أن 30 منهم قتلوا.-(وكالات)
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