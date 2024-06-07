 
الجمعة 07 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

واشنطن تحذر الاحتلال من انهيار السلطة الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس - (أرشيفية)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - (أرشيفية)
حذرت الولايات المتحدة من أن "إسرائيل" ستشهد تأثيرا سلبيا هائلا إذا انهارت السلطة الفلسطينية، وذلك في محاولة منها للضغط على حليفتها للتراجع عن منعها تحويل عائدات الضرائب للفلسطينيين.اضافة اعلان

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح صحفي: "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل في بعض المحادثات المباشرة أنه لا يوجد شيء يمكن أن يتعارض مع المصالح الاستراتيجية لإسرائيل أكثر من انهيار السلطة الفلسطينية".

ورغم اعترافه بعيوب تشوبها، أضاف أن السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرا لها ساعدت في الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية، رغم احتدام الحرب في قطاع غزة الذي تديره حماس منذ سنوات.

وتابع: "إذا رأيت السلطة الفلسطينية تنهار وعدم الاستقرار ينتشر في جميع أنحاء الضفة الغربية، فهذا لا يشكل مشكلة للفلسطينيين فحسب"، "بل يشكل أيضا تهديدا أمنيا هائلا لدولة إسرائيل". (RT)
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