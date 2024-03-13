الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

واشنطن ترسل سفناً لشرق المتوسط لإنشاء رصيف ميناء غزة

السفن الأمريكية متوجهة إلى شرق المتوسط
السفن الأمريكية متوجهة إلى شرق المتوسط
قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن سفناً تابعة للجيش الأمريكي توجهت لشرق المتوسط، الثلاثاء، لإنشاء رصيف بحري يسمح بإيصال المساعدات لغزة.اضافة اعلان
وذكرت في بيان لها، أن سفناً من لواء النقل السابع غادرت قيادة الدعم الاستكشافية الثالثة، الفيلق الثامن عشر المحمول جواً، قاعدة "لانغلي-يوستيس" المشتركة في طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأضافت أن السفن تحمل معدات وإمدادات لازمة لإنشاء رصيف بحري مؤقت لإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية لغزة.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق إجراء عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية في شمال غزة بالتعاون مع القوات الجوية الملكية الأردنية.
وأسقطت طائرة أمريكية من طراز C-130 ما يقرب من 5280 رطلاً من المواد الغذائية، بما في ذلك الأرز والدقيق والمعكرونة والأغذية المعلبة، بحسب بيان.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نتنياهو (يسار) وغانتس خلال مؤتمر صحفي في قاعدة كيريا العسكرية نهاية أكتوبر 2023

استقالة مسؤول إسرائيلي كبير في "إدارة المختطفين"

منذ 59 دقيقة
إدارة بايدن أبدت "انزعاجها الشديد" من الأعداد الكبيرة للمدنيين الذين يفقدون حياتهم

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يقرر مواجهة بايدن.. وعلاقتهما تقترب من اللاعودة

منذ1 ساعة
مستوطن مسلح

مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية شمالي الضفة‎

منذ2 ساعة
الاحتلال يقتحم جنين

الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها وسط مواجهات وتدمير للبنية التحتية

منذ2 ساعة
videoframe_5306

الاحتلال يبرر جريمة جديدة في غزة

منذ2 ساعة
الاحتلال يعتقل

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بالقدس

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

الحرب ورمضان

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

  المدنس والمقدس في القدس

ماهر أبو طير |اليوم

ميناء غزة العائم والهدف المعابر البرية

زيدون الحديد |اليوم

نتنياهو بايدن: مشاحنات مصلحية وهدف مستحيل

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات | منذ6 ساعة
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات | منذ6 ساعة
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات | منذ6 ساعة
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات |10 آذار 2024
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات |10 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy
 
 