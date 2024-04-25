الخميس 25 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

واشنطن تسقط صاروخاً باليستيا ومسيّرات حوثية فوق خليج عدن

مقاتلة أميركية تقلع للمشاركة في شن ضربات ضد الحوثيين في اليمن
مقاتلة أميركية تقلع للمشاركة في شن ضربات ضد الحوثيين في اليمن
أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم الخميس، أن سفينة تابعة للتحالف الدولي، تصدت لصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقته ميليشيا الحوثي، فوق خليج عدن.اضافة اعلان
وذكرت في بيان لها نشرته عبر منصة "إكس" أن "من المحتمل أن الصاروخ الباليستي المضاد للسفن كان يستهدف السفينة (أم ڤي يوركتاون).
وأوضحت أن السفينة "ترفع العلم الأمريكي وتعود عائديتها وإدارتها للولايات المتحدة، وتضم طاقماً مكوناً من 18 أمريكياً و4 يونانيين من ضمن أفراد الطاقم".
وأكدت أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".
بالتوازي مع ذلك، أعلنت القيادة المركزية أن قواتها دمرت 4 طائرات مسيّرة كانت تحلق فوق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
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